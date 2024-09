‘Kid Dynamite’ volverá a los cuadriláteros a sus 58 años. El estadounidense Mike Tyson, considerado uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos, se enfrentará a Jake Paul en el AT&T Stadium de Texas.

Nexflix, la plataforma que se encargará de retransmitir el encuentro en directo, ha anunciado que Tyson volverá a pelear el próximo 15 de noviembre.

A pesar de que para muchos es una locura, Tyson anunció que se siente bien tras sufrir a fines de mayo un brote de úlcera durante un vuelo. Esto llevó a posponer el combate inicialmente fijado para el 20 de julio.

Jake Paul, un youtuber convertido en pugilista, está decidido a buscar un nocaut durante la pelea. “Una pelea profesional significa guerra y no me la tomo a la ligera”, señaló.

Y un mito del deporte expresó en las últimas horas su preocupación por Tyson en su regreso al ring -se retiró en 2005-, más aún al enfrentar a un rival de solo 27 años.

Hulk Hogan, icónica figura de la lucha libre, manifestó su temor por la salud de Iron Mike durante su participación en el popular podcast Impulsive, conducido por Logan Paul, hermano de Jake.

“Tu hermano es demasiado fuerte, hermano”, indicó un inquieto Hogan, amigo cercano de Tyson.

Ante esto, Logan destacó el intenso entrenamiento de su hermano menor y la evolución de su técnica. “No, en serio, y ahora tiene una mano izquierda que parece estar disparando”, señaló.

La respuesta del hermano de Jake angustió a Hogan: “Amo a Mike hasta la muerte. No quiero que él (Jake Paul) mate a Mike”.

El último enfrentamiento de Tyson fue una exhibición de seis asaltos contra Roy Jones Jr. en noviembre de 2020, evento que recaudó 80 millones de dólares.

— Happy Punch (@HappyPunch) September 4, 2024