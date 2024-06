Este viernes, finalmente se anunció que la pelea entre Mike Tyson y el influencer Jake Paul, programada para el 20 de julio, fue postergada por problemas de salud que afectan al legendario exboxeador.

A través de un comunicado, fue Netflix -plataforma encargada de transmitir la exhibición- quien confirmó que “el reciente brote de úlcera de Tyson ha limitado su capacidad para entrenar plenamente durante las próximas semanas”.

Por tal motivo, consignaron que el confronte entre Tyson y Paul será reprogramado “para una fecha a finales de este año, después de que Mike pueda reanudar el entrenamiento sin limitaciones y ambos peleadores puedan tener el mismo tiempo para prepararse para este enfrentamiento único”.

“Estén atentos a la nueva fecha de pelea, que se anunciará a fines de la próxima semana“, concluyó el servicio de streaming mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

Cabe recordar que el problema de salud de Mike Tyson salió a la luz el lunes 27 de mayo, cuando el New York Post reveló que el otrora púgil y campeón mundial de boxeo debió ser atendido de urgencia tras sufrir una úlcera en un vuelo comercial que se dirigía desde Miami a Los Ángeles.

Unfortunately Jake Paul and Mike Tyson will not face-off on July 20 as planned. Tyson’s recent ulcer flare up has limited his ability to train fully for the next few weeks.

The fight will be rescheduled for a date later this year after Mike’s able to resume training with no… pic.twitter.com/fvXg4ccnYE

— Netflix (@netflix) May 31, 2024