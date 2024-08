La gimnasta estadounidense Simone Biles, tras su destacada participación en los JJOO de París 2024 con cuatro medallas, agradeció a sus terapias por ayudarla a superar desafíos, luego de su retiro en Tokio por problemas de salud mental. Tras casi dos años alejada del deporte, regresó en 2023 para ganar el Mundial de gimnasia y ahora disfruta de su redención en París. Destacó la importancia de la terapia para estar física y mentalmente bien, encontrando en ella su fuerza hoy en día. Biles admitió no haber estado en una situación similar antes, pero, tras reenfocarse y trabajar en sus señales de ansiedad con su terapeuta, logró obtener una medalla de oro en una final, expresando su incredulidad ante tal logro.

La gimnasta y estrella estadounidense, Simone Biles, protagonizó un momento de desahogo y agradeció públicamente a sus “terapias” por los logros obtenidos en los JJOO de París 2024.

Recordemos que la figura norteamericana sumó en suelo parisino cuatro medallas, tres de oro y una de plata, luego que en Tokio acabara retirándose de competencia por su salud mental.

Tras lo ocurrido en suelo nipón, Biles se alejó del deporte competitivo por casi dos años. Recién en 2023 volvió a enfrentar rivales y se coronó en el Mundial de gimnasia.

Su redención en París recién la comienza a disfrutar. “Ya no estoy tan nerviosa”, dijo a Olympics.com, agregando que “me siento mucho mejor ahora que todo terminó porque sabes lo estresante que es”.

Sobre su triunfo, Biles resaltó que “le debo mucho a la terapia, a asegurarme de estar bien física y mentalmente”.

“Siento que ahí es donde encuentro mi fuerza hoy en día. Creo que eso se traduce en la pista de competición”, complementó.

Finalmente, Simone Biles resaltó que “no tenía la mejor rutina. Tuve que reenfocarme y centrarme nuevamente. Pero fue una locura. Los nervios estaban ahí y eran evidentes”.

“Nunca antes había estado en una situación así. Así que tuve que ir allí, trabajar en mis señales, pensar en lo que me dijo mi terapeuta si alguna vez me siento ansioso”, acotó, rematando que “llegar a la final y luego salir con una medalla de oro. Pensé: ‘Dios mío, lo logré’, pero todavía no puedo creerlo”.