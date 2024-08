El primer combate intergénero de MMA se registró el último fin de semana en Las Vegas, Estados Unidos.

La pelea se llevó a cabo en medio de la velada que organizó el australiano Craig Jones, leyenda de la disciplina, que lo tuvo justamente a él midiéndose a la brasileña Gabi García.

La previa del enfrentamiento estuvo marcada por polémica cuando Jones besó a García durante el ‘cara a cara’ de pesaje, sin consentimiento. Incluso se pensó que la cita se cancelaría.

Sin embargo, con el paso de las horas los ánimos se tranquilizaron y ambos se subieron al ring con la idea de superar a su rival.

García, que contaba con 71 victorias en Jiu-Jitsu brasileño, buscó sorprender de entrada a un Jones que es especialista de la misma disciplina y resistió las primeras embestidas.

Después, Craig dominó sin mayores contratiempos hasta el segundo round. Ahí ejecutó una llave de ahorcamiento que provocó la sumisión de la mujer.

Hay que decir que Craig Jones, de esta manera, se convierte en el primer campeón intergénero y se espera que pronto aparezca otra rival.

Craig Jones submitted Gabi Garcia in Round 2 to become the first Inter-Gender Jiu-Jitsu champion. #CJI #CraigJonesInvitational pic.twitter.com/N4lJFUpy3s

— InsideFighting (@InsideFighting_) August 18, 2024