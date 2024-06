Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El peleador checo de artes marciales mixtas, Lukas Bukovacz, se convirtió en tendencia al perder tanto en el combate como en el amor. En una pelea dos contra uno para la compañía "Clash of the Stars", junto a su compatriota Patrik Horvath, fue derrotado por Jan Michalek. Sin embargo, lo más doloroso fue la respuesta de su novia a su propuesta de matrimonio en pleno octágono, frente a 20.000 espectadores, donde recibió un contundente "no". Según Daily Mail, se especula que Bukovacz le fue infiel con una modelo, lo que explicaría la negativa de su pareja. Jake Shields, expeleador de UFC, calificó el momento como el peor posible para una propuesta de matrimonio después de una derrota.