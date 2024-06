El expeleador británico Eddie Hall, nombrado en 2017 como “el hombre más fuerte del mundo”, fue el protagonista de una comentada velada de artes marciales mixtas en Blackburn (Inglaterra).

Y es que “La Bestia” fue el plato fuerte de la primera jornada de la World Freak Fight League, nueva organizadora de luchas que se jactó de montar la mejor cartelera de “enfrentamientos poco convencionales”.

De acuerdo a Infobae, Hall subió al octágono para enfrentarse, en un dos contra uno, a los gemelos “Neffati brothers”,

Jamil y Jamel son dos influencers polacos, muy reconocidos en Inglaterra y que cuentan con más de un millón y medio de seguidores en Instagram y unos 19 millones en TikTok.

Los hermanos aceptaron el desafío “A la caza de La Bestia”, con resultados nefastos.

Y es que según el citado medio, luego de dos rings donde Hall estuvo persiguiendo a sus retadores, acabó dándoles una paliza en la tercera manga cuando los Neffati se lanzaron al ataque.

Tras recibir unas patadas que no le hicieron ni cosquillas, “La Bestia” revoleó a uno de los gemelos por el aire y luego le conectó un derechazo al mentón que lo dejó nocaut.

Eddie Hall just knocked a dude out COLD in a 2v1 MMA match 😱 pic.twitter.com/Y318OlfSeo

La pelea se detuvo y, si bien se retomó segundos después con solo uno de los Neffati en condiciones de pelear, el árbitro le puso punto final cuando Eddie Hall lo arrinconó y le daba golpes en la lona.

“Durante las dos primeras rondas fue como un grave error cometido por un par de borrachos en las afueras de un bar”, fue el resumen de la pelea.

eddie hall went 1v1 after already beating 2v1 🤣🤣🤣 how is this legal? pic.twitter.com/l03q4NPpSc

