Este jueves, la jornada inaugural de los Crossfit Games 2024 en Texas se vio enlutada por el fallecimiento de Lazar Dukic, que lamentablemente se ahogó en el lago de Fort Worth.

Justo cuando transcurría la segunda parte de la prueba mixta de 800 metros, que dio el vamos a la mencionada cita deportiva, la transmisión televisiva captó el momento en el que el atleta serbio desaparece en el agua tras sufrir un paro cardiaco.

De acuerdo con MARCA, a los socorristas no les permitieron ayudar a Dukic al estar los participantes en plena competencia.

Más tarde y tras confirmarse el deceso del deportista, la organización de los Crossfit Games canceló el resto de la jornada y lanzó un comunicado en sus redes sociales.

“CrossFit lamenta profundamente la muerte de un competidor de los CrossFit Games durante la parte de natación del evento individual 1 de los CrossFit Games de 2024. Estamos cooperando plenamente con las autoridades y haciendo todo lo posible para apoyar a la familia en este momento”, sentenciaron al respecto.

Lazar Dukic gasped for air and appeared to drown before the finish line. It's messed up that Crossfit Games didn't have lifeguards on jet skis. A spectator jumped in to help but was turned away by a lifeguard on a paddle board. Heartbroken. @CrossFitGames #crossfitgames pic.twitter.com/GPIAGJ9cwD

— R0WLLER (@R0WLLER) August 8, 2024