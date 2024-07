En el mundo de la lucha libre, la chilena Stephanie Vaquer se ha consolidado en Japón y en México, país donde hasta hoy, fue luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

La organización azteca confirmó durante este miércoles que la peleadora nacional renunció a la compañía, hecho ratificado horas más tarde por su propia protagonista.

“En este momento dejo de pertenecer a las filas de CMLL y NJPW. Aclarar, me voy por la puerta grande, agradecida por siempre con el Consejo Mundial de Lucha Libre y New Japan Pro-Wrestling y en los mejores términos”, detalló la oriunda de San Fernando.

Aclarar, ME VOY POR LA PUERTA GRANDE, agradecida por siempre con el CONSEJO MUNDIAL DE LUCHA LIBRE Y NEW JAPAN PRO WRESTLING, y en los mejores términos. pic.twitter.com/Q4Hn1H0JMR

Con el correr de las horas, se detalló que Stephanie Vaquer, dos veces campeona de parejas femenina en CMLL, tenía todo listo para fichar por la World Wrestling Entertaiment (WWE), la mayor compañía de lucha libre en el mundo.

Finalmente, el exluchador Shawn Michaels confirmó la llegada de la chilena a la élite del wrestling.

“Bienvenida a la familia WWE, Steph Vaquer. Nos vemos en Orlando”, detalló el exluchador y hoy directivo de la compañía fundada por Vince McMahon Sr.

Cabe señalar que el pasado 30 de mayo, Vaquer debutó en la lucha libre de Estados Unidos, eso sí, en All Elite Wrestling (AEW), donde desafió en combate a Mercedes Moné, mejor conocida como Sasha Banks.

Welcome to the WWE Family, @Steph_Vaquer. See you in Orlando! pic.twitter.com/cV9fBY1cSw

— Shawn Michaels (@ShawnMichaels) July 10, 2024