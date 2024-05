Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La luchadora chilena Stephanie Vaquer debutó en All Elite Wrestling (AEW) durante la noche del miércoles, confirmando su participación en el evento pague por ver (PPV) Double Or Nothing. En un gran momento, enfrentó a la actual campeona TBS y exfigura de la WWE, Mercedes Moné, conocida como Sasha Banks. Llegada como invitada a la reconocida marca del wrestling, Vaquer se ha destacado en la división femenina gracias a su asociación con el Consejo Mundial de Lucha Libre de México (CMLL) y New Japan Pro Wrestling (NJPW). Preparándose para el PPV de Forbidden Door 2024 el 30 de junio en Estados Unidos, la chilena se alista para un emocionante desafío en el cuadrilátero representando a Chile y a todos los latinos.