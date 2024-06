Hablar de Santiago Aparicio en Chile es hablar de montaña. El representante nacional de esquí freeriding, ese que se practica sin una pista definida y donde los trucos son los principales aliados, respira por y para la nieve.

Se trata de una actividad que conoce desde que tenía dos años. Hoy, con más de tres décadas, suma galardones: ha sido campeón nacional el 2017, 2022 y 2023. Además, fue monarca sudamericano en 2023.

El día que ganó el título continental, justamente en nuestro país, venía de esparcir las cenizas de su padre en el mismo sector en que terminaría consagrándose. Casi como una señal divina.

Eso sí, más allá de los títulos, ‘Santi’ se queda con la camaradería y el cuidado de los espacios. Un mensaje que lo llena y que comparte en entrevista con BioBioChile.

Los orígenes de una leyenda del freeriding: “La nieve es un estilo de vida”

– Santiago, has ganado varios trofeos en esta disciplina especial en los últimos años. Pero la pregunta es: ¿En qué momento se origina todo? ¿Tu amor a la montaña cómo nace?

Yo tengo la suerte de venir de una familia esquiadora, que en realidad conoció a la nieve por sus medios. Haciendo un resumen cortito, mi padre fue patrulla desde que tenía 14 años. Mi abuelo metió a mi padre en la patrulla para que él pudiera conocer la montaña y piensa que hoy en día ni siquiera aceptan patrullas de esa edad, es algo súper inusual. Estamos hablando de que mi papá falleció el año pasado y tenía 67 años, así que uno puede hacer un cálculo con las matemáticas.

– La nieve te ha acompañado toda la vida entonces. Debe ser importante para ti

Mi padre con mi madre se conocieron en la nieve también, entonces hay algo que es bastante bonito. Esto hace finalmente que esto sea un estilo de vida para nosotros. Junto a mi y con mis hermanos, porque somos tres, nos empezaron a traer a la nieve desde que teníamos dos años. A los cuatro ya aprendimos a esquiar y sin darnos cuenta, hoy en día todavía seguimos y lo hacemos de manera profesional.

– ¿Y puedes vivir del esquí en Chile? ¿Cómo lo haces en el día a día?

Para ser sincero, para vivir del esquí hoy en día hay que ser un creador de contenido muy fuerte, de los cuales te diría que deben ser contados con una mano los que lo pueden hacer en Chile. Yo personalmente no puedo vivir del esquí. Yo me considero un esquiador profesional, porque efectivamente es parte de mi profesión, pero no logro sustentarlo. O sea, yo hoy en día tengo un trabajo en una consultora y trabajo de manera remota, lo cual me permite poder cumplir este sueño y poder pagar tanto entrenamiento, las giras, los equipos, etc.

– Y aún así lograste ser campeón nacional varias veces y también sudamericano. ¿Qué recuerdos tienes de esos logros?

Mira, yo siempre digo que es súper gratificante poder llegar arriba de los podios porque efectivamente se hace carne, porque se materializa todo el entrenamiento que uno va, pero para mí el recuerdo más especial es compartir con la comunidad. Yo siempre he dicho algo que tengo en mente que es de que los podios poca gente se acuerda, pero de la competencia, del momento después de la competencia, de lo bien que lo pasamos, todos se acuerdan.

– Lo que te llena y hace especial el freeriding es la camaradería entonces

Es que tengo un ejemplo, si hablo con colegas de una competencia que se hizo en Antillanca en el 2018-2019 y ni siquiera yo me acuerdo quién ganó, pero todos nos vamos a acordar por lo bien que lo pasamos, por cómo estaba la situación en ese día. Entonces finalmente eso es lo que hace crecer la comunidad y es una de las razones por las cuales yo compito. No compito por los podios, yo compito por hacer crecer la comunidad, por poder compartir y por vivir a pesar de que suena un poquitito como cliché, la sana competencia.

Truco del año con la ayuda ‘divina’ de su padre: las cenizas esparcidas en la pista que lo consagró

En una competencia del 2023 en Colorado, Santiago Aparicio hizo la mejor maniobra de su vida. Tras tomar velocidad en descenso ejecutó un perfecto backflip entre rocas.

El video del momento rápidamente se hizo viral. Los fanáticos de la especialidad decidieron declararlo ‘el truco de año’ mientras siguieron colaborando con la difusión.

– ¿Qué se siente que una acción tuya sea mencionada por seguidores como la mejor de la temporada?

(Risas) Es que es difícil explicar un poquitito eso porque no hay un ente por así decirlo que diga cuál es el truco del año, pero te diría que como estábamos hablando de comunidad, también que esa comunidad lo sintió un poquito así, porque fue un truco que fue un backflip el año pasado en la competencia de Colorado que se hizo en Chanchito, que básicamente se hizo muy conocido tanto en Chile como afuera, a nivel internacional, porque fue un backflip que las condiciones estaban súper difíciles, en un día que no se hizo mucho truco y fue uno muy grande, y en medio de una roca, lo cual básicamente lo hizo viral.

– Pero tiene bastante mérito que lo nombrara la gente

Hoy en día, es chistoso… hoy en día mis retos ya siguen creciendo, porque eso fue el año pasado. No sé si como alguien lo haya elegido, sino que efectivamente lo hizo un poco la red, diría yo.

– Esa maniobra además tuvo un ingrediente relacionado a tu padre, fallecido poco antes

Sí, fue un día especial. Mi papá ya había fallecido en abril y esto fue, si no me equivoco, en agosto. Mi papá falleció esquiando fuera del país y nos demoramos bastante en poder traerlo porque bueno, hay mucha burocracia y muchas cosas en ese lado. Pero justo ese día, teníamos organizado hacer la tirada de sus cenizas ahí mismo, en Colorado.

– ¿Cómo fue ese momento de tirada de cenizas?

Para ser sincero, fue una ceremonia súper familiar y de amistad también de mi viejo. Fue muy austera en donde nos juntamos a contar historias de él, a recordarlo y a tirar las cenizas simplemente porque es lo que él hubiera querido y también para dejar un punto de encuentro con él. Hoy en día también aquí en el Colorado salgo muchas veces a esquiar y voy a estos lugares donde echamos un poquitito de ceniza y a conectarme con él.

¿Y cómo fue realizar ese truco tan difícil, con la emoción por lo de tu padre, en plena competencia?

Ese día fue súper intenso porque nos toca esta competencia y claro, uno está ahí por salir, en guardia, y es como ‘ayayay lo voy a hacer (el truco)’. Fue un poco difícil porque claramente cuando uno estudia para estas competencias uno tiene mucha cabeza, incluso decirte un poco de táctica, entendiendo cuánto uno quiere ganar, y yo de esta competencia había eliminado un poquitito todo ese lado, porque yo estaba concentrado en la tirada de cenizas y bueno había visto esta roca y dije que iba a hacer este backflip. Ni me sabía que quería hacer un backflip gigante. Entonces, nada perdón (solloza), aún eme emociono cuando lo cuento. Nos hicieron un espacio especial a mí y a mi hermano y nos lanzaron a competir , todos conmigo y nos hicieron también.

Además pudiste ganar esa competencia

Hacer un truco tiene un gran riesgo, más en esa competencia por las condiciones y que no había mucho. Estaba todo congelado. Entonces me dio más en la motivación y te juro que me quedé llorando desde arriba a abajo. Me costaba ver porque tenía la antiparra empañada. Y yo me retiro gritando, gritando ‘Te amo viejo’. Entonces me tiro y fue también como una catarsis rica que tenía dentro de mí y que hace también que el truco salga con tanto fuego y nada después, fue como un sueño, porque me dan el premio como el primer lugar en un centro de esquí que ha sido mi casa, en Colorado, y una de las competencias de las primeras que se hace, si es que no es la primera si no me equivoco. Fueron demasiadas cosas que salieron y hoy en día todavía me acuerdo en emoción.

– ¿Y esa idea de esparcir la ceniza fue algún pedido de él o idea de ustedes como familia? ¿Cómo se gestó?

Fue gestión nuestra. Pasó súper repentinamente porque se había retirado hace un año y él creía que le quedaba para rato y bueno, se cayó esquiando. Y nosotros básicamente terminamos partiendo de donde él nos había conectado. Estoy seguro que si él hubiese podido, lo habría perdido.

Siguiendo los pasos de su padre y el sueño olímpico

– Con todo el amor que le tienes a la montaña. ¿Te gustaría seguir los pasos de tu padre y que tus cenizas sean esparcidas ahí mismo?

Sí, de todas maneras. Es un tema que no se ha hablado todavía con mi familia, no se ha llegado a esa conversación, pero de todas maneras, para mí sería lo máximo.

– ¿Algún lugar en específico?

Aquí en el Colorado, arriba de la puerta del Colorado hay una pista. Pero por ejemplo hay otras pistas. Hay una en el Colorado que se llama Santa Teresa, ahí también me gustaría.

En lo netamente deportivo. ¿Qué viene para ti ahora?

Básicamente estamos entrenando. Filmando también porque nos fascina hacer contenido audiovisual, documental, etc. y efectivamente viene todo el tour sudamericani, lo cual sus resultados arrojan posibilidad de ir a este tipo de competencia afuera, tenemos que ir afuera porque son clasificatorios he tenido la suerte ahí en los últimos dos años, y bueno lo más decepcionante ahora es que no se está federado, pero están en negociaciones de que esta disciplina pase a ser federada con la intención de que pueda entrar a las Olimpiadas en 2030, entonces también ahí hay un objetivo gigantesco. Yo tengo 30 años entonces creo que sería un lindo sueño buscar algo por ese estilo.

– Existe algún lugar del Mundo donde sueñas lanzarte a esquiar

Muchos. Yo creo que de todo el mundo en países como Rusia, en Japón nunca he podido, China también me llama la atención, en los Himalayas también, hay muchos. Pero mi gran sueño porque aquí hago una definición yo me considero un esquiador, pero no me considero un montañista, es seguir aprendiendo distintas habilidades. Yo soy bueno para bajar, entonces avanzar mi gran sueño es avanzar más al montañismo, tengo unos amigos que realmente son secos y poder ahondar en ello aún más.

– Algún mensaje final que te gustaría dejar

Me encantaría dejar un mensaje. Un mensaje que también incluye una invitación. Nosotros, particularmente en Santiago, pero también alrededor de todo Chile, somos un país que está rodeado de montañas. Santiago podría ser fácilmente la capital mundial del montañismo, entonces le invito a la gente a que venga de manera limpia, prudente y respetuosa, ya sea para ir a ver flores, sea para ir a visualizar aves, sea para hacer un trekking, sea para subir a conocer la nieve, o sea para bienestar. Quiero invitar a todo el mundo a que aprovechemos este parque de diversiones natural que tenemos. Efectivamente podemos subir a conocer la nieve, a jugar, a respirar, están todos invitados. También pueden contactarme por cualquier duda que puedan tener, que por favor me escriban en mis redes sociales.