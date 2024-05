La compañía de artes marciales mixtas de Rumania, RXF (Real Xtreme Fighting), ha generado polémica en Europa por uno de los combates estelares de la velada RXF46.

En él, se enfrentaron en un dos contra uno el peleador profesional “Perversu” de Targu Ocna ante las luchadoras Bettyshor y Roxana Tutu.

De acuerdo a Infobae, la contienda entre las dos mujeres y el hombre no pasó de un round, ya que “Perversu” arremetió rápidamente contra sus rivales con fuertes golpes al rostro.

Bettyshor y Roxana Tutu también golpearon a su contrincante, pero los ataques no le provocaron mucho daño al peleador rumano.

Finalmente, luego de que una de las luchadoras no pudiera continuar por una fractura en la nariz, se dio por finalizado el combate con victoria para “Perversu”.

Según el medio local Gazeta Sporturilor, el organizador de la velada, Sebastián Vieru, defendió la cuestionada pelea de RXF46.

“Es un espectáculo en el que decidieron participar. No hay nada fuera de lugar para que un hombre luche contra una mujer. Es un espectáculo, es una tendencia mundial. Se lo propusimos y aceptaron”, dijo Vieru.

Por otro lado, el presidente de la Federación de Rumania de Artes Marciales Mixtas, Amatto Zaharia, dijo al citado medio que “desde mi punto de vista, no creo que sea justo, normal ni moral que haya este tipo de enfrentamientos entre hombres y mujeres”.

“No me gusta que un hombre pegue a una mujer y no es en absoluto normal. No hay nada ilegal en este combate, pero no es moral. No me gusta nada y a nadie le gusta ver imágenes así”, agregó el dirigente.

Pese a las críticas y al alboroto en redes sociales, desde RXF anunciaron que no se detendrán en las peleas mixtas: “Pronto vamos a tener una gala con peleas uno contra uno, hombre-mujer”.