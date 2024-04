El último fin de semana fue uno que Valentina Toro seguramente nunca más va a olvidar. La karateka chilena fue hasta El Cairo, Egipto, para adjudicarse la medalla de oro en la fecha de Premier League de la disciplina.

Una victoria especial que viene a consagrar su carrera deportivo que ya la había visto coronarse como monarca Panamericana en Santiago 2023, además de su título mundial Sub21. La confirmación en la liga más prestigiosa, a la que solo van las 32 mejores. Ahora quedó 3° del ranking planetario.

En medio de su viaje de regreso a Chile, Toro se dio tiempo para conversar con BioBioChile. “Estoy feliz. Siempre quise ganar una fecha de la liga. Había ganado una plata en 2021, un bronce el año pasado, y un bronce en la última fecha (2024). Siempre quise concretar el oro y al fin se me dio”, afirmó.

“Hice una muy buena competencia, me sentí súper bien, súper inteligente, súper estratégica, espero sea el primer oro de muchos”, complementó.

En cuanto a su mayor dificultad camino al título, Valentina aseguró que “lo más complicado fue los grupos. A nosotras nos separan a todas en grupos de tres o cuatro personas. Y casi siempre los hacen equilibrados, con la idea que la 1 del mundo no esté con la 2, y así. Pero ahora habían unos grupos bien mezclados y me tocó uno durísimo”.

“Me tocó con una de EEUU que es subcampeona del mundo, me tocó con una kazaja que la fecha anterior ganó el oro, y una italiana muy bien posicionada en el ranking que me había ganado en Irlanda el año pasado. Entonces sabía que me había tocado un grupo duro, que tenía que entrar a calentar súper despierta, que ya estaba peleando con las top en primeras peleas”, acotó.

La ‘Vale’ también recordó el momento en que su entrenador, el egipcio Ahmed Solyman, levantó tarjeta pidiendo revisión a una patada suya que no había sido contada como válida. Esa acción le terminó dando el triunfo.

“Yo estaba segura porque había sentido que mi pie había tocado el estómago de mi rival. Además Ahmed solo levanta la tarjeta cuando de verdad, de verdad, el punto es bueno. El 90% de las veces que la levanta los referí le dan el punto y él estaba seguro, así que dije ‘Ya me la tienen que dar’. Pero se demoraban mucho, así que ahí pensé ‘mmm no sé, no sé’. Pero cuando ya aceptada fue como ‘¡Listo!”.

La convicción de Valentina Toro: “Fui campeona del Mundo juvenil, ahora falta de adulta”

La victoria en Egipto ilusiona a una Valentina Toro que no deja de pensar en grande. “Mi sueño de chica era ser campeona del Mundo y lo logré en categoría juvenil, ahora falta de adulta”, sentencia convencida.

Y cómo no, si ya se ha medido con las dos primeras y los resultados invitan a soñar: “Con la 1° del mundo nos enfrentamos dos veces, una fue el 2019 y ella me ganó, y después en 2021 y yo le gané. Y a la niña de Algeria, que es la segunda, le gané ahora en la anterior fecha la medalla de bronce”, detalló.

Sobre su sueños deportivos, Toro hace hincapié en que “tengo hartos. Obviamente serían los Juegos Olímpicos, pero como no es el caso porque el karate está afuera, así que serían los Juegos Mundiales del próximo año, que son los Juegos Olímpicos para los deportes no olímpicos. También ganar el Mundial especifico de El Cairo y ser la número 1° del mundo”.

Finalmente, en cuanto a sus siguientes desafíos, Valentina especificó que “en tres semanas voy a Uruguay, es el campeonato Panamericano especifico y aspiro a ganar. Y de ahí nos vamos directo a la última fecha de la Premier League en Marruecos, espero un buen resultado, de eso depende también si voy a ser la Gran Winner o no, que es el gran ganador de todas las fechas y ahí quedas con un título, y la próxima competencia tienes que hacerlo de karategi de dorado”.