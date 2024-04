El histórico exatleta chileno Gert Weil no da más. El exespecialista del lanzamiento de la bala se cansó de la polémica que azota al atletismo nacional tras Santiago 2023. Una donde se ha visto involucrado directamente pues su esposa, Ximena Restrepo, fue denunciada de actos discriminatorios y racistas por dos deportistas del Team Chile: Poulette Cardoch y Berdine Castillo.

“Desde el día uno sostuve que esta situación era un tema discutible técnicamente y que se les descontroló. Al otro día llamé a Felipe la Fuente Le dije ‘Paren esta cuestión, se está saliendo de madre’”, afirmó afectado en entrevista con La Tercera.

“Ojo que los responsables finales hasta el momento han pasado coladitos ¿Quién puso a Marcelo Gajardo ahí? Reveau ¿Quién puso a Raveau y De la Fuente ahí? El directorio de la Federación. ¿Quién es el jefe? El presidente. La cabeza turco ha sido Chelo Gajardo. Y están aprovechando de hacer este supuesto cambio copernicano, acusando a Ximena de algo que no hizo. Yo creo que se ha manipulado. Si lees las declaraciones de Berdine, de Poulette, no son ellas hablando. Son redactadas por un abogado“, agregó.

El tema fue escalando con el paso de las días y este viernes, en el CNAD, se realizará la audiencia de partes por la acusación de las atletas. “Tengo que confiar en el sistema. Por eso no salimos a dar nuestra versión antes. Pero, por lo que pasó en las últimas semanas y porque, en el fondo, el juicio se ha hecho por los medios, salimos. Espero que lo que se haya hecho no haya sido con el ánimo de pautear al tribunal. No me gusta esto. Lo encuentro pésimo”, acotó.

En relación a lo mismo, Gert Weil también admitió el sentir de su entorno: “Es duro como familia. Lo dejó entrever Ximena en la entrevista. Yo le di a este país le di bastante en el atletismo. No creo que Ximena haya llegado donde ha llegado a punta de andar puteando a la gente, insultando, abusando, discriminando. A ser la primera mujer vicepresidenta de la World Athletics en un mundo machista total. Entonces, ¿dónde se pegó Ximena para haberse transformado de, un segundo a otro, en un monstruo discriminador, racista? Eso nadie se lo ha preguntado”.

“Las mejores amigas (de Ximena) de la época del atletismo son sus compañeras de equipo, que son negras. En Estados Unidos, en la universidad, ella era la única blanca en el equipo de velocidad. Y para qué hablar en Colombia. Las blancas en los equipos de atletismo de la época eran excepcionales. Además, se me olvida un detalle. Juan Luis en un encuentro en España con la Ignacia Montt y Martina les dijo ‘oye, ustedes no esperen nada de apoyo de la federación; ustedes vienen de familias ricas’. Eso también es clasismo”, agregó.

El escenario es tan complejo, que Gert Weil reconoce que, si él estuviera en los pies de su hija Martina, hasta tendría dudas de seguir defendiendo a Chile: “No la he visto muy cómoda. No la he visto para nada cómoda. No sé. Por de pronto, Martina ya no está en el equipo. Si me hubiera pasado a mí, yo sí, me lo cuestionaría. Pero no, no lo ha comentado”, detalló.

“El error de Ximena fue no haber estado más fría en ese momento”

Dentro de todo lo complicado del ambiente, Gert Weil se cuadró y valoró la autocrítica que realizó su esposa Ximena, en el sentido que no debió exaltarse por la problemática que estaba afectando al equipo nacional.

“El error de Ximena fue no haber estado más fría en ese momento y no haber sido más calmada y menos intensa en abordar el tema con los entrenadores. Si ella fue toda la semana, estuvo en los calentamientos con Martina. No sé por qué se sorprenden tanto”, especificó.

“Ximena lo había conversado con el delegado técnico del atletismo para que tuviera la autorización de estar ahí, porque ella iba a fungir como entrenadora. Lo mismo que hizo en Budapest, porque no había ningún técnico de la federación a cargo de Martina y nadie se preocupó de ella, ni en Budapest ni acá. Entonces, ¿intromisión? Te aseguro, aunque no he sacado la cuenta, que estuvo más tiempo a cargo de ese equipo de relevos que Raveau y, tal vez, que Felipe de la Fuente. No es una desconocida.

Por lo mismo, Gert hace hincapié en el dolor que sintieron de manera especial por las palabras de Berdine Castillo, quien dijo que le había sorprendido la entrada en escena de Ximena durante la discusión de entrenadores.

“De lo que dice Berdine, que (Ximena) no dimensionó el peso que ella tiene... La Berdine ha estado más de una vez en mi casa, carreteando con Martina. Habla como que no la conociera. ¿Ella no sopesó quién era Ximena Restrepo, la mamá de Martina, la que fue su entrenadora en el proceso cuando fueron hicieron récord de Chile en Yokohama?. Aquí la presentan como la ‘apitutadora’ Ximena, abusadora de poder, en circunstancias de que con el cagazo que se mandaron en Budapest, con la no inscripción, ella perfectamente pudo, si es que es tan poderosa y tan cabrona como dicen, haber inscrito a la Martina”, afirmó.

Por otro lado, Gert Weil cuestionó que “no sé por qué la Poulette estaba tan segura de que iba a ser titular. ¿Quién le aseguró eso? Ojo, de nuevo, el cronómetro. En las dos carreras previas que hubo a la competencia de los Panamericanos, Fernanda fue más rápida que Poulette. Se trató de hacer un control previo. Ella se negó a hacerlo. Berdine ni siquiera apareció. La razón era que el entrenador, el jefe de área, no le autorizaba a hacer ese control”.

Finalmente, sobre el equipo chileno y cómo quedó luego del escándalo, Gert sostuvo que “en este momento está quebrado. Ojalá el tiempo cure las heridas. Y habría sido mucho mejor haberlas cerrado antes, con una conciliación, Por último, un ‘ya demos vuelta la página y sigamos adelante’. Pero esto va a requerir más tiempo, sin dudas”.