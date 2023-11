El escándalo en el atletismo chileno está lejos de acabar. Y es que, en medio de la formalización de las denuncias de Berdine Castillo y Poulette Cardoch por la situación vivida en el relevo 4×400 en Santiago 2023, siguen saliendo a la luz más testimonios sobre lo sucedido en la Villa Panamericana.

Una polémica que se suscitó luego de que el entrenador del equipo chileno, Marcelo Gajardo, decidiera borrar de la prueba a las atletas anteriormente mencionadas -pese a estar arriba en la lista de prioridades por sus buenos números- y alinear a dos de la lista de reservas; María Fernanda Mackenna y Violeta Arnaiz.

Al respecto, en conversación con El Mercurio, el encargado del área de velocidad de la federación de atletismo y técnico de Cardoch, Juan Pablo Raveau, entregó su versión de lo ocurrido.

“A Gajardo le informé el 26, día que entraron a la Villa, quiénes eran las titulares. Ya entonces me planteó la idea de sacar a Berdine y poner a Mackenna. Le dije que eso no puede ser, que por marcas no tiene ninguna justificación. No quería entender, pero al final aceptó. Pero a última hora, el día de la prueba, hizo el cambio. Todos sabían, menos Poulette y Berdine… Marcelo Gajardo actuó de forma cobarde“, apuntó Raveau.

En la misma línea, el representante de la federación acusó presiones en las decisiones de Gajardo y destapó la reacción de su pupila tras enterarse de esta drástica decisión.

“Marcelo recibió presión o influencia, se dejó influenciar por la mamá de Fernanda (Leslie Cooper, directora del COCH), seguramente porque tiene un cargo alto. Y en el caso de Poulette, me dijo que ella no había corrido bien en la posta mixta… Cuando deshicimos el cambio, Poulette ya estaba destrozada, había llorado y me dijo que así no estaba en condiciones. Alcanzamos a hacer el cambio de Berdine, que llegó bien después de correr los 800″, reveló.

Respecto de las denuncias contra la madre de Martina Weil, Ximena Restrepo, Raveau entregó más detalles: “Ella llegó gritando e insultándome; me garabateó. A las groserías no les doy tanta importancia, pero sí a tratar de meterse, de influir en una decisión técnica”.

“Clasismo existe de siempre, por el colegio en que iban, eso pasa siempre. Y racismo, alguien me comentó que escuchó algo así como ‘esta negra…"”, cerró el jefe de velocidad de la federación ad portas de que la denuncia La acusación entre al directorio de la Comisión de Atletas para ser investigada.