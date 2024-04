Salió a dar la cara. Ximena Restrepo, madre de Martina Weil y dirigente de World Athletics, por primera vez se refirió al escándalo de la posta 4×400 de Santiago 2023.

Recordemos que Restrepo y el entrenador Marcelo Gajardo, fueron acusados de intentar bajar a Poulette Cardoch y Berdine Castillo de la mencionada prueba en pleno calentamiento, lo que derivó en discusiones y otras denuncias graves, como racismo y discriminación.

Por si fuera poco, en las últimas horas Cardoch había revelado que la propia Restrepo la presionó en el marco del Challenger Grand Prix disputado en el Parque Estadio Nacional, del pasado 28 de marzo, donde la instó a llegar a un acuerdo antes del juicio “por el bien del atletismo chileno”.

“Me tocó el hombro preguntándome si podíamos hablar. Le dije que no, que prefería que no y que no podía. Me dijo que lo entendía, pero de todas formas me siguió hablando”, detalló.

Ximena Restrepo: “Me dejé llevar por las emociones”

Las palabras de Cardoch derivaron en que Restrepo hablara por primera vez con un medio de lo ocurrido en los Juegos Panamericanos.

“Yo no fui ni discriminadora, ni racista, ni utilicé mis influencias ni mi poder para absolutamente nada”, declaró la exatleta a Radio Agricultura.

“Reconozco que, debido a las circunstancias con las que yo me encontré cuando llegué a la pista, ver a la Martina afectada de esa manera, con todo lo que estaba sucediendo, me dejé llevar por las emociones y lo reconozco. No tengo ningún inconveniente”, agregó.

En la misma línea, Restrepo sentenció que “a mí las injusticias me golpean muy fuerte y, sobre todo cuando está mi hija involucrada”.

“Yo sé que Berdine se pudo haber sentido atacada, se sintió ofendida, se sintió discriminada, pero esto es un malentendido”, cerró.

Consignar que se espera en los próximos días el juicio del CNAD donde las partes podrían alcanzar acuerdo, o la investigación seguirá su rumbo con sanciones a la vista para quien pierda.