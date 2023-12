Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics y madre de la atleta Martina Weil, sigue en la polémica luego de lo ocurrido en la posta 4×400 femenina de los Panamericanos de Santiago 2023.

En la instancia, vale recordar, la otrora deportista colombiana fue acusada de malos tratos a deportistas y funcionarios tras el veto a las corredoras Poulette Cardoch y Berdine Castillo en la citada prueba.

Fue el coach Marcelo Gajardo quien, arbitrariamente y obviando los tiempos de las deportistas, optó por sacarlas de la competencia.

Decesión que no fue compartida por el jefe del área de velocidad de la Fedachi, Juan Pablo Raveau, cuyo testimonio sería clave en la investigación contra Restrepo y Gajardo.

La declaración de Raveau llegó al periodista Juan Cristóbal Guarello, quien la leyó durante la edición de su programa La Hora de King Kong.

“El día de los relevos 4×400, llegué temprano a la pista, al igual que el técnico del equipo 4×400 varones, Cristóbal Lagos. Mientas esperábamos la llegada de los equipos de las damas y varones, estuvimos conversando entre otras cosas de la extraña actitud del señor Gajardo, al no decir el orden de las atletas del relevo”, dijo Raveau al Comité de Ética de la Fedachi.

“El señor Gajardo se llevó a las damas al otro extremo de la pista y yo me quedé con Jorge Grosser (…) Ahí me entero que Gajardo ha sacado del equipo a Poulette Cardoch. Casi simultáneamente, el técnico Bastián Carter me envía un mensaje, diciéndome que Gajardo también sacó a Berdine Castillo. Inmediatamente y muy molesto lo voy a encarar”, agregó el coach nacional.

En ese momento, Juan Pablo Raveau se contactó con el gerente técnico, Felipe de la Fuente, quien pese a contactarse con Gajardo no pudo revertir la decisión del entrenador.

Los insultos de Ximena Restrepo

En su testimonio, Raveau también cuenta que vio afectadas a las corredoras Cardoch y Castillo -y especialmente a la pimera-, ya que ambas no se sintieron respaldadas por sus compañeras ante la arbitraria decisión.

Felipe de la Fuente intentó tomar las riendas del asunto en desmedro de Marcelo Gajardo, pero en ese momento apareció en escena Ximena Restrepo.

“Ximena me encara e insulta, diciéndome que ‘hacemos todo mal’. Se expresa con voz muy alta y fuerte, y me grita ‘tú haces todo mal, hueón de mierda. Cómo vas a incluir a Berdine si acaba de correr los 800 metros’”, relató Juan Pablo Raveau.

“Le respondo que Berdine se ganó ese derecho y que está preparada para correr, pero ella sigue gritando e insultando”, continuó relatando el coach.