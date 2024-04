El mes de marzo selló días felices para Berdine Castillo, quien mostró su mejor nivel y se consolidó dos veces, primero en los 400 metros del Grand Prix Internacional y el domingo 31, en su especialidad de 800 metros en el Continental Tour Bronze de Santiago.

Motivada por sus logros la atleta nacional repasó su triunfo en las mencionadas competencias y también, tuvo tiempo para repasar lo que fue dar vuelta la página tras el escándalo en la prueba 4×400 de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde denunció que ella y Paulette Cardoch fueron bajadas de la disputa por presiones de Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo.

“Al principio fue bien caótico, sobre todo después que subí el comunicado, pero en mi entrenamiento no. Igual estuve con un psicólogo un par de sesiones, pero cuando voy a entrenar o a competir me enfoco solo en eso”, partió diciendo la deportista a El Mercurio.

En conocimiento de los constantes juicios para zanjar el conflicto legalmente -el último fijado para el próximo 12 de abril-, la atleta lamentó el manejo de su caso.

“Los abogados de Ximena Restrepo y del entrenador Marcelo Gajardo, cambiaron las cosas, que no iban a pedir disculpas, que el castigo no iba. Como que esa parte fue muy rara. Aparte, esos dos castigos yo creo que no eran nada”, puntualizó.

En esa línea, Berdine fue tajante: “De mi parte, no quiero una conciliación, quiero que haya realmente un cambio. Esperemos que haya algún castigo”.

Berdine Castillo: “Con la única que tengo comunicación es con Poulette, con las demás nada”

Para la deportista nacional, en tal sentido, “la sanción fue como ‘¿qué es esto?’, como una burla. Lo mismo lo de Ximena, la disculpa, también dije ‘¿qué es esto?‘(…) después no iba la sanción y sentí que era el colmo de todo”.

Pese a todo, Castillo afirmó sentir el apoyo hacia ella y también hacia Poulette Cardoch, con declaraciones donde aprovechó de señalar que no existe comunicación alguna con las otras integrantes de la posta, ni ahora, ni después del escándalo en Santiago 2023.

“No duele, porque tampoco me sorprende. Si bien con las chicas no había mala relación, nos juntábamos para el relevo solamente. Tampoco éramos las mejores amigas, al menos de mi parte, quizá entre ellas sí había otro tipo de relación (..) pero no me sorprende”, reconoció.

Enfocada a lo que suceda en pista, la atleta haitiana nacionalizada chilena afirmó que busca su mayor anhelo: clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 y representar a nuestro país.

“Me voy a España a tener más roce competitivo, porque en los 800 se necesita tener roce de principio a fin, tener con quién competir y tener al lado”, sentenció.