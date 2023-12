La Comisión de Ética de la Federación de Atletismo salió al paso de los dichos del abogado Carlos Castro, defensor de la exatleta Ximena Restrepo -actual vicepresidenta de World Athletics y madre de Martina Weil-, quien presentó una orden de no innovar a la sanción contra la colombiana acusando que no tuvo derecho a defenderse.

“Lo más aberrante es que no se recibió prueba de defensa y que por lo menos, respecto de Ximena Restrepo, los antecedentes de la investigación, parte de ellos, solo me fueron entregados como abogado defensor con posterioridad a la dictación del fallo”, aseguró Castro.

Palabras que desmiente tajantemente Francisco Leyton, miembro de la Comisión de Ética, en diálogo con BioBioChile.

“Hay aseveraciones del abogado de la señora Restrepo, que la verdad que no se ajustan a la verdad, porque efectivamente hubo procedimiento”, afirmó Leyton.

“Se analizaron las declaraciones tanto de las atletas que hicieron la denuncia, de los testigos que hubo, y a ella efectivamente se le envió un correo informándole de la denuncia dándole la oportunidad oportunidad de formular sus descargos, cosa que jamás hizo”, complementó, en referencia al escándalo del 4×400 de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde deportistas y entrenadores acusaron a Restrepo de insultos e intentar modificar la alineación.

El castigo a Ximena Restrepo que duró menos de 24 horas

Tras recopilar testimonios y antecedentes, el Comité propuso un castigo a Ximena Restrepo: emitir disculpas públicas. Sin embargo, todo quedó sin efecto por el recurso de no innovar de Castro al tribunal de arbitraje deportivo nacional, el mismo al que -según Leyton- le habían remitido los antecedentes de la investigación semanas antes sin recibir respuesta alguna.

“Nosotros tenemos el mandato de la Federación Atlética de investigar y proponer sanciones a todas las vulneraciones a la ética deportiva, tanto de dirigente, atletas o entrenadores, y eso hicimos en base a antecedentes que recopilamos. Se le dio la oportunidad de defenderse, no presentó argumentos, nada“, explica Leyton.

“Le dimos la oportunidad que se defendiera, no compareció, y tuvimos que tomar una resolución, que fue una propuesta de sanción, porque nosotros no sancionamos directamente, es el directorio de la Federación el que aprueba o rechaza lo presentado”, acotó.

Finalmente, Francisco Leyton remarcó que “después nos enteramos que hubo una acción, por parte del colega que defiende a Restrepo, una orden de no innovar, diciendo que no se le había dado oportunidad de defensa, apelando a la legitima defensa y todo el cuento, que no se ajusta a lo ocurrido”.