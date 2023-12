Siguen las repercusiones luego del castigo aplicado a la exatleta Ximena Restrepo, madre de Martina Weil y vicepresidenta de World Athletics, por la polémica en el 4×400 femenino de los Panamericanos de Santiago 2023.

La otrora deportista, vale mencionar, fue sindicada como responsable de malos tratos a deportistas y entrenadores previo a la mencionada competencia, donde el coach Marcelo Gajardo marginó arbitrariamente a Poulette Cardoch y Berdine Castillo.

Por lo anterior, el Comité de Ética de la Federación Atlética de Chile (Fedachi) sancionó con una amonestación escrita y disculpas públicas a Restrepo.

Mientras, Gajardo fue inhabilitado por un año para integrar cualquier delegación nacional que participe en competencias oficiales.

Sin embargo, el abogado Carlos Castro -representante de ambos acusados- logró frenar la sanción al presentar una solicitud al Tribunal Nacional de Arbitraje Deportivo para dejar sin efecto el fallo.

“Aberrante” castigo a Ximena Restrepo

Según explicó Castro a El Deportivo, decidieron acudir a la entidad ya que, a su juicio, la investigación no respetó el debido proceso.

“Nuestro recurso establece que acá no se ha cumplido, principalmente, el debido proceso, toda vez que a mis representados no les dio acceso a la investigación, no se les formularon cargos que ellos pudiesen contestar, no se hizo un audiencia de prueba”, dijo el letrado.

“Lo más aberrante es que no se recibió prueba de defensa y que por lo menos, respecto de Ximena Restrepo, los antecedentes de la investigación, parte de ellos, solo me fueron entregados como abogado defensor con posterioridad a la dictación del fallo”, agregó Castro, recalcando que “con lo cual uno puede suponer que es un poquito extraño”.

Para cerrar, el abogado defensor de Restrepo y Gajardo dijo que “el fallo habla de que se puede presentar una apelación ante una asamblea extraordinaria de la Federación, lo cual es contrario a la Ley del Deporte y sus modificaciones, más aún cuando supuestamente estamos hablando de infracción al Decreto 22”.

“No tiene ningún asidero eso, porque los directorios no pueden modificar resoluciones dictadas por tribunales en lo deportivo. Eso es absolutamente fuera de lugar”, concluyó el letrado.