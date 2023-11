De entrenar lanzando toallas mojadas contra una pared en pandemia a la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El éxito del chileno Lucas Nervi fue uno de los más celebrados por los hinchas nacionales en el certamen continental. Un atleta que se alza como una nueva voz de los deportistas tras su ‘boom’ a nivel mediático tras coronarse como el mejor en el lanzamiento del disco.

El deportista nacido en Santiago un 31 de agosto de 2001 conversó con BioBioChile en una entrevista donde repasó su camino hacia la consagración, la precariedad que pasan los deportistas en este país, la polémica en el atletismo tras la prueba de relevo 4×400, su ‘boom’ en redes sociales y sus próximos desafíos.

Su camino dorado y la precarización del deporte en Chile

– ¿Cómo han sido estos días posteriores a la medalla de oro en Santiago 2023?

“Han sido muy locos, para qué te voy a decir que estoy acostumbrado a esto. El atletismo no tiene mucha exposición mediática y la estoy disfrutando a concho”.

– Los deportistas se preparan para triunfar, pero sólo uno alcanza la cima. En este caso, fuiste tú. ¿Cómo se siente? ¿Dimensionas este éxito?

“Todavía no me cae la teja de haberlo logrado. Fue un año súper difícil y las cosas que tenían que salir bien, salieron bien. Es bonito porque a medida que fue pasando el año, fui solucionando muchos problemas. Tenía una frustración muy grande al ver la diferencia de marcas con la competencia. Por una lesión muy grande que tuve en 2022, me costó volver al ritmo competitivo. Pasé por un periodo en el cual me estanqué mucho, pero siempre tuve las mismas ganas de seguir mejorando. La resiliencia fue muy importante”.

– ¿Fue un factor de motivación el apoyo de la gente?

“Fue increíble y muy bonito. Con mi familia ya sentía que estaba el estadio lleno”.

– En pandemia tuviste que entrenar lanzando toallas mojadas contra la pared de tu patio. ¿Qué recuerdas de esos momentos y cuánto ayudó en forjar tu carácter resiliente?

“De hecho, lo sigo haciendo. Gran parte de las conclusiones técnicas que estoy sacando, las hago pensando en cómo era cuando era más joven. Siento que de la pandemia salí como un cabro chico que estaba aislado del mundo y sólo preocupado por lanzar lo más lejos posible. Salí con mucha energía y preparado para cualquier obstáculo. Es bacán ver cómo sigo con la capacidad de reinventarme”.

– ¿Cómo abordaste la presión de que los Juegos Panamericanos hayan sido en Chile, tu casa?

“Fue mucho trabajo hacer que el competir en casa sea algo que pude usar a mi favor. He avanzado harto en lo psicológico… Aunque en la última semana previa al campeonato, nos sacaron de donde entrenábamos y es importante decirlo, para no romantizar la precariedad del deporte como decía el presidente Boric. En los últimos días, tuve que entrenar en los pasillos de los baños del CAR. A nosotros nos toca hacer la vista gorda, olvidarnos y hacer borrón y cuenta nueva dentro de la competencia, pero es algo que termina pasándonos la cuenta”.

– ¿Por qué crees que suceden estas cosas?

“En Chile se tiene una visión de la ayuda muy mal orientada. Nos ofrecieron la plata que queríamos para viajar por el mundo, pero dos o tres semanas antes de los Panamericanos, y nosotros decíamos: ‘No necesitamos entrenar en otro lado, necesitamos entrenar tranquilos en nuestra casa’. Entonces, uno no se siente muy respaldado”.

De deportista soñador a personaje mediático

– Desde que ganaste la medalla, te transformaste en una figura mediática fuerte. ¿Cómo has visto este cambio en tu carrera?

“Ahora la gente me está conociendo y estoy muy metido en esto de la exposición mediática, pero lo que más me gusta es que sigo actuando como lo hacía antes. Mi equipo y mi familia me moldeó para afrontar situaciones así. Tengo un equipo detrás que me ayuda en todo esto. Es un apoyo gigantesco. Ojalá que gracias a esto sí cambie todo y poder dedicar mi vida 100% al alto rendimiento. Vamos a tratar de ordenar las cosas para ver cómo traducimos este apoyo en algo beneficioso para mi carrera deportiva”.

Fuiste uno de los deportistas que alzó la voz para referirse a la polémica en el atletismo chileno, respecto del relevo 4×400. ¿Has tenido la oportunidad de conversar con Poulette Cardoch después de todo este revuelo? ¿Cómo está?

“Hablé con las dos (Poulette y Berdine Castillo). A mí me tocó estar justo ahí y vi todo lo fuerte que fue anímicamente. También estuve cuando llegaron las otras personas involucradas, con más polémicas. No daré nombres ni apellidos… Un par de días después del campeonato, lo primero que les dije fue que admiraba mucho la valentía que tuvieron para sacar esto adelante. Esto no es nuevo, entonces hay que sacar la voz. Tienen todo mi apoyo. Las he visto sacarse la cresta y no me parece que su trabajo se vea afectado por esto. Pero hay un punto muy importante, y es que hay muchos comentarios negativos que afectan mucho más de lo que la gente cree. Hago un llamado a que la gente no sea tan crítica ni tan dura con cada persona que se equivoca. Somos personas y tenemos derecho a equivocarnos, obviamente, hay consecuencias para esas equivocaciones y eso tendrá que ser definido por las investigaciones que se están llevando a cabo”.

– Mirando la parte más alegre de ser un ‘boom’ en redes sociales, hacen varios ‘memes’ tuyos con tu parecido a Ben Brereton y, finalmente, pudiste sacarte una foto con él. ¿Cómo fue esa experiencia?

“Me tenía chato el pelo largo, aunque siempre tuve esa ilusión metalera de tener una peluca al estilo Dave Mustaine (vocalista y guitarrista de Megadeth), pero ya era incómodo para hacer deporte, aunque fue parte de mi personaje en los Panamericanos. En cuanto a la reunión, él es súper buena onda. Compartimos un rato ahí en la concentración de Juan Pinto Durán, donde recibí una conmemoración por parte de la Federación de Fútbol y donde también pudimos darle todo nuestro apoyo y ánimo para los partidos. Es bacán ver cómo se pueden juntar los deportes”.

– ¿Eres de los deportistas que piensa que gran parte del poco apoyo que reciben los deportes menos tradicionales en este país es “por culpa” del fútbol?

“Gran parte de la gente que está relacionada a los deportes no tradicionales, como que le tira muchos comentarios pencas al fútbol, aludiendo a que les roban pantalla. Y por favor, el fútbol es el deporte más visto por la gente, donde los espectadores más se emocionan y es algo que se puede estar siguiendo todas las semanas. Entonces, ¿cómo vas a estar en contra de un deporte que genera tanta emoción? Sólo está en otra forma, pero va a lo mismo que todos los deportes; hacer que la gente se emocione. A mí me gusta ver todo lo que genera el fútbol”.

– Tu hermano es bastante conocido por publicar TikToks enfocados en la gastronomía, y cuando ganaste la medalla de oro, él mostró que te hizo un desayuno para campeones. ¿Es verdad que te comiste un filete con papas rústicas el día después de tu gran logro? ¿Cómo es tu dieta?

“De todas maneras. No es un hito aislado en mi vida. Soy capaz de comerme un choripán con pebre y una empanada de pino en la mañana, con tal de estar comiendo siempre. El tema de consumir calorías es la parte más difícil de mi entrenamiento por lejos. Desde chico siempre fui flaco, entonces me ha costado mucho subir de peso y mantenerlo. Perfectamente podría ser feliz con el 30% de lo que como y sé que cuando deje de hacer deporte, voy a bajar como 30 o 40 kilos”.

El próximo objetivo

– ¿Qué se viene para la carrera de Lucas Nervi? ¿Cuáles son los próximos desafíos de cara al próximo año?

“La idea es llegar a ponerle un 100% a lo que sería asegurar mi clasificación a los JJ.OO. y prepararlo. Hay un sistema que es de ranking, donde son 32 cupos y, actualmente, estoy en el n°20, es decir, si se cierra hoy, estoy dentro. También hay una marca automática y la idea es clasificar de esa manera para estar entrenando tranquilo, sin estar con la presión de salir del ranking. También hay un Iberoamericano de Atletismo, donde buscaré defender mi título, ya que ese campeonato lo gané en 2022. Quiero invitar a la gente a que siga mi proceso en mis redes sociales para que conozcan todo lo que hay detrás antes del punto final. La rutina y los procesos son mucho más importantes que el resultado. Quiere seguir dejando a Chile en lo más alto que pueda”.