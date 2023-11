El atletismo chileno vive un polémico presente en la trastienda de Santiago 2023, todo esto, cuando la alegría ya estaba instalada con los buenos sabores luego de la presentación -premiada con 3 medallas- de sus exponentes del Team Chile.

En el equipo femenino, Poulette Cardoch y Berdine Castillo sacaron la voz al denunciar una serie de irregularidades en su contra, consistentes en restarlas de las competencias de 4×400 y peor aún, incluyendo clasismo y racismo de la presidenta de World Athletics, Ximena Restrepo, entre las razones.

Ante esto, el atleta Lucas Nervi no se quedó callado y sacó la voz, al no dudar en entregar todo su respaldo a Castillo y Cardoch en un video publicado en sus historias de Instagram.

“Es una vergüenza lo que pasó. Yo estoy con todo el apoyo con mis compañeras”, comenzó diciendo el oro nacional en lanzamiento de bala en Santiago 2023.

“Me tocó estar al lado de la Poli (Poulette Cardoch) cuando le dijeron, entonces duele mucho ver que decisiones influyan tanto en la carrera de mis compañeras. Ver también cómo toda la energía de los Juegos termina con un numerito así“, apuntó.

Llamando a la unión del equipo nacional en el atletismo chileno, Lucas Nervi afirmó que hay que “hacer hincapié en que no se tome odio entre los deportistas, que los deportistas no salgan perjudicados, que no se generen rivalidades fuertes”.

“Es muy difícil decirlo, pero que no se llegue con odio a los deportistas, porque nosotros estamos enfocados en la pista y todo el resto son cosas administrativas”, finalizó el deportista.