"No hay apoyo, una lucha sola": los descargos de Analía Fernández tras su medalla en Panamericanos

Una de las representantes nacionales que brilló en esta jornada de día miércoles en los Juegos Panamericanos fue Analía Fernández, excelente representante de la esgrima chilena que se alzó en el podio con la medalla de bronce en la modalidad espada.

Tuvo una dura batalla en semifinales ante la argentina, Isabel Di Tella y a pesar de que cayó en busca del pase a la final, Fernández dio una muestra de lo que puede conseguir en la disciplina.

Tras su presea del tercer lugar, la chilena habló con los medios presentes en el Centro de Deportes Paralímpicos del Estadio Nacional, en donde abordó diferentes temas, pero el más importante fue el de la falta de apoyos para seguir compitiendo al mejor nivel.

Primero comenzó detallando que “estoy super feliz, contenta y emocionada ya que es mi primera medalla a nivel Panamericano. Es uno de los resultados más grandes que tengo a nivel de mi carrera, es algo que había soñado siempre y que mejor que obtenerlo con mi familia al lado”.

“Combate a combate, yo pensaba en el punto a punto y trataba de mantenerme lo más concentrada posible en cada uno de los duelos“, indicó.

En una clara muestra de no bajar los brazos, Analía contestó con contundencia al hablar de lo que se viene ahora en su presentación en los Panamericanos, ya que deberá sortear la competición por equipos en Santiago 2023.

Con relación a esto, Fernández destacó que “estamos fuertes. Como equipos tenemos toda la esperanza y energía de poder sacar una medalla en grupo, es algo que hemos estado buscando y preparando hace rato y creemos que lo podemos lograr”.

Por último, no se guardó nada y sentenció que “es muy difícil sin apoyo no se podría la verdad. Yo voy con mi hijo para todos lados, mi pololo me ayuda, pero es complicado. No hay apoyo, te quitan todas las facilidades, las becas, todo. Al final una lucha sola y con este resultado estaré un poco más tranquila”.

Revisa las declaraciones de Analía Fernández tras conseguir la medalla de bronce

“Es complicado porque no hay apoyo, al final uno lo lucha solo pero con este resultado voy a estar más tranquila” 🥺🤺🇨🇱 Analía Fernández conversó después de obtener la medalla de bronce en Esgrima mostrándose muy emocionada👏💪#Stgo2023xCDO #CDOelcanaldetodoslosdeportes pic.twitter.com/3GJ1CHHItp — CANAL CDO (@canal_CDO) November 1, 2023