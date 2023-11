"Me afecta muchísimo": Macarena Reyes se retracta y alaba a Isidora Jiménez tras polémicos dichos

La exatleta publicó un video en redes sociales lamentándose por sus comentarios en plena transmisión en vivo junto a Fernando Solabarrieta, luego de un controversial micrófono abierto.

Tras el polémico micrófono abierto protagonizado por el relator Fernando Solabarrieta y la exatleta Macarena Reyes, donde lanzaron ácidos dardos contra la chilena Isidora Jiménez -plata en el 4×100 femenino en Santiago 2023-, las palabras de la excompañera de la medallista no se hicieron esperar.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Reyes aborda los controversiales dichos en contra de Jiménez, de quien aseguró que “ya no le da” para competir al más alto nivel, entre otras críticas.

“Estoy súper consciente de que se ha sacado la cresta. Me afecta muchísimo porque no ha sido mi tendencia y no es lo que yo quiero para la transmisión de estos Juegos Panamericanos. Todo lo contrario”, se lamentó la exdeportista.

En la misma línea, la especialista en nutrición deportiva se retractó de sus palabras y aprovechó el espacio para elogiar la carrera de Jiménez, destacando su récord en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

“Puede haber sonado muy duro, pero como deportistas sabemos cuando andamos cerca de las marcas, cuantos años nos han costado, todo el sacrificio. No es una crítica, es parte del alto rendimiento. Cuando hablé de Toronto 2015 sí me hubiese gustado decir que hizo el récord de Chile y que está actualmente vigente, pero el contexto no daba. En TV pasan muchas cosas“, explicó.

Un video que fue publicado antes de que Reyes pusiera en privado todas sus redes sociales, en especial, Instagram.