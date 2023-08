“Era como un caballito de batalla”, así comienza Luis Reyes (22) a explicar sus primeros años vinculados al atletismo. El joven santiaguino, máximo exponente del salto triple chileno en la actualidad con su bicampeonato nacional, antes de entrar a la universidad practicaba una infinidad de pruebas en la pista, hasta que comenzó a dedicarse de lleno al triple.

Cuatro años después de ese momento, Luis acaba de aterrizar en Chile tras afrontar su primera experiencia en un Mundial de Atletismo. En la cita desarrollada en Budapest, el debutante consiguió un meritorio 27° lugar en la prueba, compitiendo a la par de los mejores del orbe.

“Me quedo con el aprendizaje sobre cómo poder manejar los tiempos de calentamiento, las cámaras de llamada y todas las distracciones que pueden haber en competencias de ese nivel, algo muy parecido a lo que veremos en Santiago 2023. Son eventos con mucho público, con gente gritando, cámaras y con otras pruebas sucediendo en simultáneo”, detalló el atleta.

En la misma línea, Reyes, quien cursa su quinto año de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile, agregó que “me tocó saltar al mismo tiempo en que se desarrollaban las series de 100 metros planos, entonces la gente estaba expectante por eso. Como uno es novato, iba a ver correr a otros y me salía del foco de la competencia. Tengo que saber manejar eso2.

A pesar de su aparente inexperiencia en competiciones de alto calibre, Luis Reyes está viviendo un sostenido crecimiento profesional que le ha permitido, entre otras cosas, ser dueño de la segunda mejor marca histórica del salto triple en nuestro país, logro conseguido en marzo pasado.

Una distancia de 16.47 metros avanzó por el aire en aquella ocasión, algo que, aunque lo pone contento, no lo deja satisfecho del todo. “Espero meterme en la final en los Juegos Panamericanos, esa es mi expectativa principal y es el objetivo por el que vengo trabajando hace tiempo, pero en segundo lugar, intentaré mejorar mi marca personal y buscar un récord nacional. Siempre he apuntado a saltar por sobre los 17 metros”, admitió.

La vida dedicada a un deporte de alto impacto

El salto triple es reconocido entre los mismos atletas como uno de los deportes de mayor exigencia física, esto debido a su alto impacto en el cuerpo humano. Algunos detalles sobre este tema entregó Luis Reyes.

“Es una competencia muy fuerte y los saltadores federados en Chile somos muy pocos. En el segundo de los tres saltos puedes llegar a soportar perfectamente cinco veces tu peso corporal. Por eso pocas personas lo practican, porque es una prueba de alto impacto“, comentó.

Para evitar lesiones, los atletas de salto triple deben trabajar fuertemente la potencia del cuerpo. En ese sentido, el deportista detalló que “trabajo mucho con pesas y pesos unipodales. Debo hacer subidas de banco con dos o tres veces mi peso corporal. Actualmente las hago con 240 kilos, aproximadamente, lo que se queda corto si lo comparo con lo utilizado por los mejores del mundo”.

Budapest, un ‘spoiler’ de lo que será Santiago 2023

Dejando de lado la importancia de su debut a nivel mundial en la reciente cita planetaria, Luis Reyes dejó en claro que esta competencia fue un excelente apronte de cara a los Juegos Panamericanos, ya que compartió la pista con varios saltadores del continente, algunos de ellos metidos de lleno entre los mejores del mundo.

“Fueron los tres primeros del Sudamericano pasado: el brasileño Almir dos Santos, el colombiano Geiner Moreno y el venezolano Leodán Torrealba. Junto a ellos, los cubanos Lázaro Martínez y Cristián Nápoles, que fueron segundo y tercero respectivamente en el Mundial, todos tendrían que venir a los Juegos”, narró.

Para competir a este nivel, el saltador chileno aspira a dedicar su tiempo cien por ciento al entrenamiento de aquí a octubre, para poder llegar en plenitud física y sin riesgo a la fiesta multideportiva de las Américas.

“Ha sido una temporada larga que empezó a fines de marzo y no hemos tenido ningún mes sin competencias. De aquí a los Juegos me voy a focalizar en entrenar, no interrumpir procesos de carga y descarga para llegar en las mejores condiciones. Descansado, pero pleno. Si sale una competencia un par de semanas antes de los Panamericanos, quizás vaya a saltar, pero el foco es preparar de lleno los Juegos”, cerró.