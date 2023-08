Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de Santiago 2023, reveló este jueves el escenario en que se encuentran los trabajos para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, a poco menos de dos meses de su inicio.

De entrada, el otrora personero FIFA y expresidente del fútbol nacional aseguró que Chile llegará a tiempo con la organización frente a las dudas si algunos recintos estarán listos el 20 de octubre, fecha de arranque del evento multideportivo.

En diálogo con BioBioChile, el dirigente deportivo señaló que “nos vamos acercando a la fecha de inicio de los Panamericanos y después los Parapanamericanos, avanzando, progresando, esperando que todo se vaya resolviendo para recibir a todos lo que vengan y que los Juegos sean totalmente exitosos”.

“No tengo dudas de que vamos a llegar con todo en las fechas que corresponden. Fuimos capaces de entregar la información que nos pedía el IND (Instituto Nacional del Deporte) el día que nosotros mismos nos comprometimos, el 7 de julio, y eso marcó un antes y un después en la organización”, complementó.

Esto último, para el antofagastino de 62 años, ayudó “a sacar muchas más cosas adelante. Y ahora la infraestructura la vamos a ir entregando en los tiempos que corresponden, no tengo dudas. Pese a que en ojos de alguien que no es experto uno podría sentir que no van los tiempos, los que sí saben nos dicen que vamos en los tiempos”.

Mayne-Nicholls ha recorrido las obras, como también revisado en detalle las etapas en que se encuentra cada una. Por eso se muestra optimista a solo 57 días del ‘vamos’ a la cita.

El hombre que llegó para tapar los hoyos y apagar la incertidumbre en la corporación

Durante el primer semestre se encendieron las alarmas en cuanto a la realización de la cita. El retraso de los recintos para realizar las competencias del campeonato y el desorden de los dineros invertidos en la organización -malas rendiciones por cerca de 50 millones de dólares- empañaban el escenario e instalaba las dudas.

A comienzos de junio renunció Gianna Cunazza como directora ejecutiva y de inmediato llegó Mayne-Nicholls para encajar las piezas, cuando faltaban 140 días para el más grande evento multideportivo en la historia de Chile.

Consultado por la fórmula que permitió cambiarle la cara a la organización y planificación de Santiago 2023, el periodista de profesión señaló a este medio que “es trabajar como a mí me gusta, que para algunos quizás no sea la fórmula ideal ya que tienen otros estilos”.

“El mío es trabajar a fondo, dejar que la gente haga las cosas entregándole la responsabilidad, pero siempre supervisando todo lo que se hace y muy preocupado de lo que nos pidió el ministro (Jaime Pizarro). Que seamos ordenados, que mantengamos la austeridad y que hagamos las cosas de buena manera. Esa es la fórmula que yo he usado”, explicó.

Santiago 2023 ¿Propaganda para el Mundial 2030?

Consultado por si los Panamericanos y Parapanamericanos aparecen como una gran vitrina para la candidatura conjunta para el Mundial de fútbol 2030, donde está Chile, el ex mandamás de la ANFP dijo que “más que propaganda, lo que yo haría es usar a Santiago 2023 como un ejemplo de lo que un país, de los 4 que postulan a la Copa del Mundo, puede organizar de manera seria”.

“Si eso que podemos hacer acá lo reflejan Argentina, Uruguay y Paraguay, creo que puede ser un muy buen ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien y de alto estándar en Sudamérica para salir con esa información a convencer a los distintos países que voten por esta candidatura de los 4 países. Eso es lo que haría”, complementó.

Como hombre vinculado al fútbol, Mayne-Nicholls también se refirió a las posibilidades de La Roja Sub 23 de Berizzo y el seleccionado nacional femenino, que dirige Luis Mena, en los Juegos Panamericanos.

“Respecto de la preparación lo importante es ir desarrollando las ideas que quieren los técnicos y ese trabajo que después los jugadores y jugadores lo puedan llevar a cabo”, expresó el ex director de Colo Colo.

“La idea es que lo que analicen, que lo que trabajen y lo que los motive en la cancha se vea plasmado. Como un chileno más espero que los dos combinados se puedan colgar la medalla de oro y eso sería espectacular, ya que le daría un impulso importante a nuestro principal deporte y al deporte en general. Ojalá se logre”, añadió.

Por último, el dirigente que trajo a Marcelo Bielsa a La Roja aseguró tener la mejor expresión de Eduardo Berizzo, actual seleccionador nacional y que estará a cargo de la Sub 23 en los Juegos. Recordar que el ‘Toto’ fue ayudante del ‘Loco’ en su paso por el ‘Equipo de Todos’ (2007-2011).

“Tengo la mejor de las opiniones, una extraordinaria persona, muy buen entrenador. La verdad es que tengo la mejor de las impresiones”, sentenció.