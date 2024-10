Colo Colo y Universidad de Chile se mantienen codo a codo buscando ser el nuevo monarca de la Primera División del fútbol chileno, pero no tan solo se está jugando a nivel deportivo, ya que la denuncia de los azules y Huachipato por desacato en contra del ‘Cacique’ ya tuvo su primera sesión.

Fuera de eso, este fin de semana es la penúltima fecha del Campeonato Nacional y tanto Colo Colo como La U necesitan sumar para seguir en la cima, por lo que los ‘albos’ recibirán a Deportes Iquique y los universitarios visitarán a Ñublense.

En la antesala del duelo ante los ‘Diablos Rojos’, el arquero de La U, Gabriel Castellón, fue el encargado de hablar de cara al duelo en Chillán y dejó un ‘dardo’ para Colo Colo sin mencionarlos.

En sus palabras, Castellón reveló que “creo que nuestro trabajo es el futbol, estamos enfocados en el partido, sabemos lo que juega Ñublense, jugaron ayer por la Copa Chile y mostraron lo que pueden hacer”.

“Está el tema de la denuncia, nosotros solo pensamos en lo futbolístico, pero las reglas son para cumplirlas, pero nosotros solo estamos pensando en el tema futbolístico“, sentenció.

Más tarde habló sobre la ‘buena’ relación que tiene el cuadro azul con Huachipato, uno de sus exequipos.

Con relación a esto, el portero de La U sentenció que “creo que quizás relaciones hay en todos los clubes, pero mas allá personalmente no me meto en las relaciones de otras personas, yo me enfoco en el fútbol, lo que digan otras personas lo leo poco y no trato de referirme a otras cosas”.