Este lunes, La U hizo un celebrado estreno de ‘Las confesiones de un príncipe’, video con el que presentaron una profunda entrevista a su referente y campeón de Copa Sudamericana en 2011, Charles Aránguiz.

En el registro, el bicampeón de América habló de todo, desde su consolidación en Alemania con el Bayer Leverkusen hasta su retorno a las huestes azules, donde se ha consolidado como pieza fundamental en el plantel de Gustavo Álvarez, que sueña con ganar el Campeonato Nacional.

“Hay cosas que a ti te gustan y otras cosas no, pero tu crecimiento familiar, como jugador y la disciplina que tienen ellos, de respetar horarios y a las personas que están al frente, son cosas (de las) que (tú) te das cuenta que vale la pena quedarse allá”, comenzó diciendo sobre su paso por tierras germanas.

Charles Aránguiz: “Yo también fui joven”

Consultado por un consejo a los más jóvenes, el experimentado volante habló desde sus propias vivencias e hizo alusión a las indisciplinas.

“Yo también fui joven y nunca me desesperé de salir. Llegó su momento, aprendí lo que tenía que aprender y quemé las etapas que tenía que quemar. Eso hablo con los chicos, que hay momento para todo, que ellos tienen que saber cuándo hacer las cosas”, puntualizó.

“No les puedo decir que no vayan a la disco, que no hagan asado u otras cosas, porque yo también fui joven. Lo que aprendí en ese momento fue a hacerlo en el momento preciso. No hay que perder el foco de nuestro trabajo”, complementó el ídolo azul.

Desde su rol de líder, además, comentó que el respeto es lo clave para él y, por otra parte, comentó lo que fue reencontrarse con su amigo excompañero en La U y en La Roja, Marcelo Díaz.

“Tenemos una amistad, y futbolísticamente, Marcelo debe ser con el único que me conozco de esa forma, automática, no necesitamos hablar ni mirarnos dentro de la cancha. Debe ser el único jugador con el que tenemos esa conexión. Por suerte nos encontramos ahora, ya estamos maduros, y si agregamos toda la experiencia que hemos tenido en nuestras carreras, se hace más fácil”, apuntó.

Entre otras cosas, Charles Aránguiz señaló que esperaba volverse a ver las caras en La U no solo con el ‘Chelo’, sino también, con Osvaldo González (hoy en UdeC) y con Eduardo Vargas, hoy en el Atlético Mineiro.

La referencia a este último, despertó ilusión en la hinchada azul, dado que todo indica que ‘Turboman’ no seguirá en Brasil y por ende, el escenario de un posible retorno podría ser posible. ¿Se dará?