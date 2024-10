Este sábado, Universidad de Chile se quedó con la versión 199 del ‘Clásico Universitario’ tras remontarle a Universidad Católica y sellar un triunfo (1-2) que le permite seguir soñando por el título de la Primera División del fútbol chileno, gracias a los goles de Charles Aránguiz y Matías Zaldivia.

La primera anotación del ‘Príncipe’ a los 64 minutos sirvió para que el elenco laico tomara un nuevo aire en el encuentro y encontrara el triunfo en los 80′. Un gol que significó su estreno en las redes tras su regreso a la ‘U’.

“Estoy feliz por mi primer gol y porque ganamos, que es lo más importante. Hicimos nuestro trabajo y ahora tenemos que descansar, para luego hacer una autocrítica como la hacemos después de cada partido y enfrentar los dos partidos que nos quedan (Campeonato Nacional), y también la final (Copa Chile), de la mejor manera”, expresó el volante tras el pitazo final.

En la misma línea, el bicampeón de América aseguró que no sintió que el triunfo se le escapara de las manos, incluso con el primer gol de Fernando Zampedri. “No sé si nos costó. Católica hizo un buen trabajo en el primer tiempo, nos presionó bastante bien y nos cortó las líneas de pase. En el segundo tiempo ajustamos y recuperamos el balón, avanzando más en el campo y marcando en el momento justo”, analizó.

Con 61 puntos, la escuadra azul vuelve a estar en la cima del Campeonato Nacional, a falta del partido de Colo Colo frente a Palestino este domingo. Al respecto, Aránguiz destacó la actitud del cuerpo técnico, jugadores e hinchas, de nunca bajar los brazos: “Me sorprendió que luego de la derrota ante Iquique, la gente siguió trabajando y confiando de la misma forma”.

Respecto de su polémica en la última convocatoria de la Selección Chilena, donde se aseguró que el ‘Príncipe’ fue el jugador que Ricardo Gareca acusó de no contestar el teléfono, el mediocampista echó por tierra esta versión y pidió no ser involucrado en controversias.

“Hablé con el círculo de él (Gareca), pero eso fue hace seis meses. Si alguien no contestó el teléfono en estos momentos, espero que no me metan a mí en eso, ya que yo no he tenido más comunicación con él”, finalizó.