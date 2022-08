La dura derrota en el ‘clásico universitario’ frente a Universidad Católica (0-3) trajo evidentes coletazos en las huestes de Universidad de Chile. Y es que, tanto a hinchas como a históricos del club azul, se les acabó la paciencia con el entrenador Diego López, quien se encuentra caminando por la cuerda floja.

Una pérdida de credibilidad que el uruguayo habría sufrido, incluso, dentro del plantel. Y es que, este martes, la panelista de ESPN y actual pareja de Felipe Seymour, Juli Zeitune, hizo eco del mal presente del elenco laico en el Campeonato Nacional y sorprendió con un tajante llamado a Azul Azul pidiendo la salida del DT.

“En la posición en que está la U, tienen que ganar puntos como sea; a puro pelotazo, a planchazos, no sé. Como sea tienen que sumar puntos. Yo creo que Diego López no es quien debe estar ahí, los jugadores ya no encuentran respuestas en él”, sostuvo sin rodeos la argentina.

En ese sentido, Zeitune criticó férreamente la displicencia del charrúa, manifestando que “si ya Diego López no los aleonó en todas estas fechas, agota recursos para que se pare Sebastián Miranda y no sé si es el que les tiene que decir: ‘Loco, estamos peleando el descenso"”.

“No podemos seguir llorando porque no llegó alguien más o los que pensamos que iban a llegar a hacer peso no lo están haciendo. Para mí, Diego López se tiene que ir porque ahí ya no encontraron respuestas”, sentenció la novia del capitán de la ‘U’.

Cabe recordar que Universidad de Chile se encuentra en el antepenúltimo puesto de la clasificación, sólo un puesto y un punto por encima de la zona de descenso.