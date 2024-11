El capítulo final de Nicolás Castillo con Universidad Católica concluyó en la temporada del presente 2024, con un elenco de ‘La Franja’ lejos de su objetivo de Copa Libertadores.

Justo antes del cierre del torneo, el delantero fue comunicado de su no continuidad en el club y rras su salida, se sinceró y contó detalles al respecto, como participante de una reunión con José María ‘Tati’ Buljubasich y el entrenador, Tiago Nunes.

En ese contexto, contó que se juntó con los funcionarios del club tras el Clásico Universitario ante La U, donde el futbolista realizó polémicos gestos a la barra azul.

“Después de eso, tuve una reunión con los dirigentes, con (José María) Buljubasich y (Juan) Tagle y siento que desde esa reunión el trato fue diferente. Cambió todo con ellos y con el cuerpo técnico. Después de eso jugué mucho menos, entonces algo pasó”, señaló a Bruno Sampieri.

Antes de su ida, Castillo además explicó que según DT y Gerente Deportivo de Cruzados, la descisión de su adiós fue por razones deportivas.

“Se los dije en la cara en la última reunión, el domingo después del partido (contra Coquimbo Unido). La decisión fue deportiva, esa fue la explicación. Me hablaron de Pancho (Rossel) que es proyecto del club. Pero no me mientan. Esto es una decisión dirigencial y uno se da cuenta”, puntualizó.

Nicolás Castillo y la falta de respeto desde Cruzados

En ese sentido, Nico Castillo reconoció que para él, hubo una falta de respeto por parte de la institución.

“Si me decías hace dos meses que no seguía, bien, yo disfrutaba hasta el último. Pero te tienen hasta el último día, no sabes nada, te tienen estresado. Fueron faltas de respeto que muchos compañeros sintieron y nadie dijo”, apuntó, señalando que Gary Kagelmacher salió llorando después de que también le confirmaran su propio adiós a San Carlos de Apoquindo.

“Me faltaron el respeto. Que el presidente del club diga que gastaron millones en operarme, lo que yo no pedí, que te saquen en cara, que fue un gasto para el club llevarme hacia allá… El cuerpo médico me llevó con el doctor. Yo nunca pedí operarme ni menos en España”, contó.

“Después pienso, puta, cuando me fui, les deje tres millones y medio de dólares, y cuando me fui a Benfica y a América, les llegó una comisión. No sé por qué se llegó a ese momento de sacar en cara algo así (…)Yo les dije las cosas en la cara y sentí que eso era un problema. El que dice las cosas de frente siempre es problemático. Especialmente en Chile”, cerró.