El delantero Nicolás Castillo no seguirá en Universidad Católica para la temporada 2025, siendo uno de los cuatro jugadores no renovados por el club. Su salida se debe no solo a su bajo rendimiento en el campo, con solo dos goles en 12 partidos jugados, sino también a problemas fuera de la cancha, incluyendo un altercado con su compañero venezolano Aaron Astudillo que lo llevó a ser apartado de la convocatoria. Castillo se despidió de \'La Franja\' con polémica y expresó su decepción con la situación en una entrevista, lamentando la falta de consideración hacia los jugadores de la casa en el club.