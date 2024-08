La defensa de Nicolás Castillo pide sobreseimiento definitivo en caso judicial contra el DT de básquetbol de la U, Isaac Arévalo, argumentando que la parte contraria no proporcionó cuenta bancaria para recibir compensación de 15 mil pesos por daños materiales, lo que llevó a la suspensión del procedimiento. La magistrada María Carolina Herrera otorgó plazo para que se aporte la cuenta de la víctima, de lo contrario se considerará cumplida la condición. Los hechos se relacionan con intimidaciones de Castillo a Arévalo en diciembre de 2023. Arévalo expresa frustración con la justicia chilena y critica la falta de consideración de pruebas en su contra, señalando que el tiempo le ha dado la razón sobre la actitud inmadura de Castillo. Arévalo espera que figuras como Castillo no estén en el deporte.

El caso judicial de Nicolás Castillo contra un DT de básquetbol de la U, Isaac Arévalo, sumó un nuevo episodio. Esta vez, porque la defensa del futbolista solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa.

Esto último, argumentan, debido a que la otra parte nunca acompañó la cuenta bancaria para recibir el pago correspondiente a los daños materiales del incidente, avaluados en 15 mil pesos, según la resolución del tribunal del 17 de abril, que decretó suspensión del procedimiento.

Fue el pasado 21 de agosto, en la sala 903 del Centro de Justicia, que la defensa del jugador pidió dar todo por cerrado. Antes, vía portal, en una carta del abogado del cruzado al Juez de Garantía se refiere lo mismo, expresando que “nuestra parte se le solicitó a la víctima, a través de sus abogados, sus datos bancarios u otro medio para poder cumplir con la condición aceptada”.

“Sin embargo, nuestra contraparte se negó a otorgar esta información por no tener intenciones de ‘validar la situación’, de la cual habrían terminado disconformes, tal como consta en recurso de apelación presentado por la víctima, y desestimado por S.S. por haber sido presentado extemporáneamente”, complementa el escrito.

Ante esta situación, la magistrada María Carolina Herrera, resolvió otorgar un plazo de 15 días desde notificada la parte querellante “para que aporte la cuenta de la víctima para efectos de realizar el pago, de lo contrario se tendrá por cumplida la condición”.

Recordar que los hechos se remontan a diciembre de 2023, cuando el denunciante -Isaac Arévalo- fue abordado por el futbolista al interior del complejo deportivo San Carlos de Apoquindo. “¿Acaso no sabís dónde estái? Sácate esa camiseta o te saco la chucha madre culia (sic)”, fue parte de las intimidaciones hechas por el deportista.

La frustración de Isaac Arévalo: “Con la justicia chilena poco y nada se puede pedir”

Las últimas decisiones de los tribunales han desencantado a Isaac Arévalo. “La verdad ya para mi paso a otro plano todo esto. Debido a que en verdad con la justicia chilena poco y nada se puede pedir”, expresó a BioBioChile.

“Me faltaron el respeto, siento que nunca se vieron las pruebas en contra de esta persona, no se tomó en cuenta el contexto de todo lo que pasó, ni siquiera declaraciones por parte de su club, entonces la verdad es una pérdida de tiempo y energía”, complementó.

En la misma línea, Arévalo remarcó que “creo que la propia gente se ha dado cuenta de la persona que es Nicolás, y por lo mismo sé también que el tiempo me ha dado la razón con cada acción que toma él al momento de intentar volver a jugar, ya que siempre es una reacción inmadura y falta de respeto hacia cualquier persona”.

“Espero que personajes como este no estén en el deporte, uno porque no son ejemplo para nadie y, dos, porque su aporte futbolísticamente no existe.

La única manera de aparecer es provocando a los demás como lo ha hecho en cada lugar que ha estado”, cerró.

Finalmente, junto con agradecer a sus cercanos y personas que lo han apoyado, Isaac Arévalo manifestó que el monto podían transferirlo a su cuenta Rut: “Para eso creo que sirve. Tiene mis datos, soy el querellante”, cerró.