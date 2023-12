El delantero Nicolás Castillo, que actualmente se encuentra entrenando en Universidad Católica, protagonizó un entrevero con Isaac Arévalo, DT de Básquetbol de Universidad de Chile.

Así se puede ver en un video captado por el propio Arévalo, donde se puede ver que el futbolista, a bordo de su camioneta, se cruza y termina insultando al estratega.

“Ahora te subo, no te preocupi (sic). Dale no mas, vas a ver con quién estás hablando. Tranquilo. Payaso”, se escucha decir a Arévalo, a lo que Castillo responde “¡Chúpalo madre culia!”

Isaac Arévalo, DT de Básquetbol UCH, se enfrentó a una situación incómoda con Nicolás Castillo, exfutbolista de la UC, mientras se dirigía a su trabajo como entrenador, Castillo lo abordó con agresiones verbales y amenazas, llegando incluso a rasgar su camiseta. Cabe recalcar… pic.twitter.com/5oa6T15SOO — La Voz Azul (@LaVozAzulLT) December 11, 2023

“Me tomó la camiseta del cuello y la rajó entera”

En sus Redes Sociales, Arévalo dio detalles de lo ocurrido y hasta denunció un intento de agresión del futbolista, añadiendo que todo se originó por él estar vestido con su camiseta de entrenador de la U, cerca de San Carlos de Apoquindo.

“Esta persona simplemente por el echo de que yo portara una polera con el logo de Universidad de chile decide agredirme”, afirmó.

“Yo iba camino a mi trabajo en el cual él venía bajando en auto desde San Carlos de Apoquindo, y comienza a gritarme y decirme que me sacara esa polera y que no sabía donde estaba parado. Le expresó que no soy futbolista y que soy entrenador de básquetbol y que me dirigía al recinto de deportes”, agregó.

Arévalo profundizó en su relato, y puntualizó que “Él comienza a gritarme que me la sacara o iba a llamar a alguien, en ese momento le contesté que llamara a quien quisiera y que lo esperaba para ver a qué persona traía. Luego de esto me dice que se bajará a pegarme, en lo cual el da vuelta el sentido del vehículo y se baja agresivamente hacia mi, en lo cual me dice que peliemos y se abalanza con sus brazos, en lo cual me cubrí, y posterior me toma la camiseta del cuello y me la raja entera” .

“Nadie se hizo responsable de esta persona, ya que no tiene contrato con UC, solo estaba en recuperación o a prueba, él tampoco se acercó a pedirme las disculpas correspondientes ya que era lo mínimo que esperaba de un personaje público. Espero que esta situación no vuelva a ocurrir con ninguna persona, ya que me afectó mucho”, complementó.

Arévalo lamentó que, a su juicio, “(Castillo) creo que se tomo atribuciones que no tiene, ni siquiera por tener dinero o ser un personaje público, espero la justicia recabe todos los antecedentes de esta situación porque yo no dejare pasar por alto el mal rato que me hizo vivir y como fue mi día después de esta agresión…”.

Vale decir que Nicolás Castillo no se ha pronunciado hasta ahora, ni tampoco Universidad Católica, institución que mantiene a prueba al deportista como una posible opción de cara al 2024.