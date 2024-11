El exfutbolista Carlos Villanueva, tras finalizar la temporada 2024 con Audax Italiano, anunció su retiro del fútbol profesional a los 38 años. Durante su carrera, jugó en clubes extranjeros como Blackburn Rovers, Al Shabab, Al-Ittihad y Al-Fayha, y en Chile defendió los colores de Deportes La Serena, Audax, la UC, Palestino y Magallanes. Además, participó en la Copa América 2027 con La Roja bajo la dirección de Nelson Acosta y en las Eliminatorias al Mundial de 2010 con Marcelo Bielsa como DT. Villanueva reveló que no tuvo una buena conexión futbolística con Bielsa, indicando que sus estilos no encajaban, aunque reconoció la calidad del técnico rosarino. A pesar de ello, mencionó que los entrenadores que más influyeron en su carrera fueron Raúl Toro y Coto Sierra.

Tras jugar la temporada 2024 del Campeonato Nacional con Audax Italiano, Carlos Villanueva dijo el pasado 12 de noviembre adiós al fútbol profesional a sus 38 años.

En su carrera jugó en cuatro clubes en el exterior (Blackburn Rovers, Al Shabab, Al-Ittihad y Al-Fayha), mientras que en el país defendió a Deportes La Serena, Audax, la UC, Palestino y Magallanes.

Además, el ‘Piña’ formó parte de La Roja en la Copa América 2027, con Nelson Acosta como entrenador, y en las Eliminatorias al Mundial de 2010, con Marcelo Bielsa como DT.

Y Villanueva recordó cómo fue su relación futbolística con el ‘Loco’, quien llevó al ‘Equipo de Todos’ a Sudáfrica tras 12 años de ausencia en una Copa del Mundo.

“No hicimos match con Bielsa”, confesó en TNT Sports el futbolista del año en Chile el año 2007.

El exmediocampista contó que Bielsa no lo convocó más al seleccionado porque “mis características no se acomodaron a su forma, ambos queríamos, pero no se dio”.

Pese a ello, el oriundo de La Ligua valoró el trabajo del rosarino al frente del combinado nacional, pero no lo colocó entre los técnicos que más lo marcaron en su carrera.

“Nos llevaba a ver videos, todo lo que te decía después pasaba en el partido. Es muy buen entrenador, pero para mí los más influyentes fueron Raúl Toro y el Coto Sierra”, aseveró.