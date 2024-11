Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, volvió en las últimas horas a referirse a las polémicas declaraciones de Luis Suárez en las que lo acusó de separar a la ‘Celeste’.

El delantero de 37 años había expresado su desacuerdo con la gestión del rosarino y creó un ambiente tenso dentro del vestuario. Estos comentarios causaron un remezón en el entorno del equipo, coincidiendo con su retiro de la selección.

Tras el 1-1 que rescató el combinado charrúa ante Brasil, en el Arena Fonte Nova, al ‘Loco’ se le volvió a consultar sobre el enfrentamiento con el ex goleador de Uruguay y hoy delantero de Inter Miami.

A dos meses del escándalo, el exseleccionador de Argentina y Chile respondió: “¿Cómo voy a ignorar que sucedieron cosas que afectan mi autoridad?”.

“Seriamente lo hicieron, pero ese es otro tema que yo ya contesté. Los episodios afectaron mi autoridad. Sería necio que yo dijera lo contrario, imagine a cualquier entrenador que pase por la situación por la que yo pasé”, agregó.

Consultado, en tanto, acerca de sus pensamientos sobre dejar la selección uruguaya tras el conflicto con el ‘Pistolero’, Bielsa fue claro.

“Una pregunta como la que me hace, obviamente, no se la contestaría a usted si fuera en un sentido o en el otro. Me manejaría informando lo que tengo que informar, que no es el caso”, expresó.

“Los entrenadores no dicen voy a continuar, sino que continúan. Si toman una decisión que responde exclusivamente a su iniciativa, la informan”, sentenció.