Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Roja se prepara para enfrentar a Venezuela en un crucial duelo de las Eliminatorias al Mundial 2026, donde Chile necesita la victoria. Sin embargo, Diego Valdés, quien fue titular en el último partido, no entrenó con normalidad, encendiendo las alarmas en el equipo. A pesar de esto, no está descartado y será evaluado para determinar si podrá jugar. En caso de que Valdés no pueda participar, Lucas Cepeda del Colo Colo asoma como su posible reemplazo, aunque Maximiliano Guerrero también es considerado. El partido se llevará a cabo este martes a las 21:00 horas en el Estadio Nacional.