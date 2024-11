Arturo Vidal retornó a La Roja tras una larga ausencia en el proceso de Ricardo Gareca y por lo mismo, el volante fue consultado respecto a como se tramitó su regreso, conociendo también sus críticas y además, sus dichos en lo que especuló su destierro del equipo nacional.

Este martes, el ‘King’ dialogó con los medios en Juan Pinto Durán y fue consultado respecto a si sentía que cometió un error tras las críticas en las transmisiones en vivo que realizó cuando veía los duelos de la Selección Chilena desde fuera.

A corazón abierto, el bicampeón de América asumió su error.

“Seguramente tuve palabras en las que me equivoqué, pero lo digo tan real como soy yo, no es que esconda las cosas. Claramente, estaba con una cámara, es la forma de la que veo los partidos y entonces a veces la gente lo toma mal. Lo veía tan normal yo y claramente, hay palabras en que me equivoqué”, reconoció.

En aquel contexto, Arturo Vidal añadió que “cuando lo dije, que mataban mucho a los jóvenes, fue porque habíamos jugadores grandes que podíamos recibir eso. Ahora, en un momento, yo lo dije y no estaban los grandes”.

“Duele mucho cuando alguien mata a los jóvenes, estando los más grandes que podemos aguantar eso, los jóvenes no pueden porque es difícil. Cuando la prensa los mata, ellos reciben el golpe más fuerte”, lamentó el reciente campeón del Torneo Nacional con Colo Colo.

Por último, el ex Juventus, Barcelona e Inter de Milán, aseguró que “a esta edad, a mí no me duele nada, no me importa”.

“Yo tengo 18 años jugando al fútbol, prefiero que me maten a mí, a que maten a los jóvenes”, sentenció.