El exarquero de la selección chilena, Claudio Bravo, rememoró su debut en el arco de La Roja por Eliminatorias con un emotivo diálogo con el entonces DT Nelson Acosta. El 11 de julio de 2004, en la Copa América ante Paraguay, comenzaba la exitosa historia del \'Capitán\' con Chile, siendo Juvenal Olmos el seleccionador. El 8 de octubre de 2005, Acosta le dio la oportunidad en un crucial duelo ante Colombia, donde Bravo, con tan solo 22 años, respondió con creces. Años después, asumió la capitanía del equipo, logrando éxitos como dos Copa América y presencias en mundiales. A pesar de no clasificar a Alemania 2006, la trayectoria de Bravo con La Roja fue destacada.

Claudio Bravo, quien anunció el pasado 27 de agosto su retiro del fútbol profesional, recordó el día que debutó en el arco de La Roja por Eliminatorias con un particular diálogo que tuvo con el entonces DT Nelson Acosta.

La exitosa historia del ‘Capitán’ con la selección chilena se inició un 11 de julio de 2004, cuando el ahora exarquero tuvo su debut en el ‘Equipo de Todos’ disputando la Copa América en Perú, en un duelo ante Paraguay que concluyó 1-1. El seleccionador era Juvenal Olmos.

Poco más de un año después, el 8 de octubre de 2005, Nelson Acosta apostó por el formado en Colo Colo en un duelo eliminatorio ante Colombia cuando se jugaban un boleto para ir a Alemania 2006.

En la antesala a ese choque todos apostaban por la presencia de Johnny Herrera, ante un Nelson Tapia en bajada, pero el estratega uruguayo-chileno le dio la confianza al de Viluco, entonces en el ‘Cacique’, y no se equivocó.

Un Bravo de 22 años cumplió a cabalidad en ese partido ante los ‘cafeteros’ en Barranquilla, duelo que finalizó igualado a un gol. Dos años después, el ex Manchester City y FC Barcelona asumió la capitanía del seleccionado.

En plena pandemia de Covid-19, en 2020, Bravo recordó en redes su estreno en Eliminatorias, particularmente cuando respondió un mensaje que el periodista Cristián Arcos le dedicó al DT mundialista en Francia 1998.

“Jugábamos contra Colombia por clasificatorias y por la mañana (Acosta) me llama a su habitación y me dice ‘¿Estás preparado? ¿Quieres jugar? ¿No te vas a cagar? Te necesito y confío en ti. Avísale a tu familia que juegas’”, escribió el ex FC Barcelona y Manchester City.

Pese a no alcanzar el boleto a la cita en suelo germano, la historia de Bravo con La Roja fue muchísimo más dulce que de agraz con dos Copa América (2015 y Centenario 2016), dos presencias mundialistas (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y un subcampeonato en la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

