Claudio Bravo, hoy retirado del fútbol profesional, sorprendió a España tras postularse como candidato al arco del FC Barcelona.

El elenco catalán lo pasa mal por la grave lesión del alemán Marc-André ter Stegen, quien sufrió una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha y podría estar toda la temporada fuera de las canchas.

Por lo anterior, el Barcelona puede fichar a un arquero que se encuentre libre para suplir al lesionado guardametas germano.

Fue en ese escenario que, según compartió el periodista Fabrizio Romano, se le consultó a Bravo por si dejaría el retiro para volver a defender el pórtico ‘blaugrana’.

“Si el Barcelona me llama, voy”, habría dicho el chileno a Win Win.

Tras los dichos del arquero bicampeón de América con La Roja, los principales medios españoles hicieron eco de sus palabras.

“Bravo asegura volvería a jugar si el club blaugrana apostase por él”, destacó, por ejemplo, Sport.

Otro medio afín al Barcelona, Mundo Deportivo, detalló que “Claudio Bravo se ofrece para volver al Barça tras la lesión de Ter Stegen”, recordando que “el club sólo puede incorporar ahora un portero que esté sin equipo”.

🔵🔴🇨🇱 Claudio Bravo: “If Barcelona want me, I will be ready to come out of retirement”, tells @winwinallsports. pic.twitter.com/vACQzNCGbT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2024