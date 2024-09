El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, respondió a los críticos comentarios de Arturo Vidal durante la derrota ante Argentina en las Eliminatorias. Vidal cuestionó la selección de jugadores, como Esteban Pavez y Vicente Pizarro, asegurando que Gareca "no ve la Copa Libertadores". Ante esto, Gareca afirmó que respeta las opiniones, no polemizará y se enfoca en su labor como DT. La selección chilena se prepara para enfrentar a Bolivia en búsqueda de mejorar su rendimiento en las Eliminatorias.

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, salió al paso este lunes y en rueda de prensa a los polémicos dichos de Arturo Vidal, quien criticó duramente al ‘Tigre’ durante el cruce por Eliminatorias ante Argentina.

El ‘King’ barrió con el DT del ‘Equipo de Todos’ durante la caída 3-0 ante los campeones del mundo. “Este hueón (Gareca) no ve la Copa Libertadores, solo el campeonato argentino… Tiene que dejar de inventar. El fútbol es muy sencillo”.

Y en la previa al choque con los altiplánicos, Gareca fue consultado por el duro descargo del oriundo de San Joaquín. “No sé qué declaró Vidal. Estoy tan metido en todo esto (del partido con Bolivia)”, dijo de entrada.

Tras cartón, al exseleccionador de Perú le explicaron la molestia de Vidal por no considerar a jugadores de Colo Colo que tienen nivel para ser titulares en el seleccionado, como es el caso de Esteban Pavez y Vicente Pizarro.

“Son visiones, mi cargo es de la selección nacional, entonces yo no me permitiría entrar en polemizar con colegas ni con voces autorizadas como la de Vidal. Son opiniones y nada más que eso. En las opiniones de ustedes, los técnicos, los exjugadores yo no voy a polemizar, las respeto”, aseveró.

“Mientras yo no reciba una agresión física… Pero siempre hemos sido muy respetuosos de las opiniones porque cada uno tiene una visión del fútbol, de lo que ve en el terreno de juego, y a no todo el mundo le gusta lo que uno trabaja… Tenemos que aceptar las críticas”, complementó.

En la misma línea, Gareca aclaró que “lo que no me permito es generalizar y entrar en polémicas, porque es mucha la responsabilidad que tenemos ya: el martes salir a jugar, conformar el equipo, ir armando un grupo consolidado. Es mucha esa situación para empezar a polemizar”.

Para cerrar, el DT de 66 años afirmó que “no tengo problemas que opinen y más con un referente como Vidal, que es una voz autorizada. No tengo problemas con nadie”.

La Roja buscará este martes ante Bolivia, desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional, enmendar el rumbo en el camino al Mundial 2026. Chile es penúltimo en la tabla con solo 5 puntos de 21 posibles.