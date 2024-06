La Roja y Perú animarán el viernes 21 de junio una nueva edición del Clásico del Pacífico. Chile y la Bicolor buscarán dar el primer golpe en el Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024.

Un cruce que siempre saca chispas por la eterna rivalidad entre países vecinos. Y en la previa al duelo copero, el exarquero del seleccionado peruano, Diego Penny, dio que hablar.

En una entrevista para el programa Enfocados, conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el golero de 41 años fue consultado “¿Quién es mejor: Penny o el chileno Claudio Bravo”.

La respuesta no dejó de llamar la atención. “Diego Penny, pero lejos. Él tapó lejos en Barcelona y Manchester City, pero no me gusta su forma de tapar. Para mí, yo soy mejor”, indicó.

El actual guardameta del Deportivo Garcilaso de la Liga 1 peruana ha hecho mayoritariamente su carrera en su país, contando con breve acción en el Burnley de Inglaterra (2008 al 2010), donde jugó solo cuatro partidos con 11 goles recibidos.

Con la selección peruana, el oriundo de Lima ha sido internacional en 17 partidos en los cuales le han marcado 23 goles.

En tanto, el nacido en Viluco, de 41 años, ha competido particularmente en Europa a nivel de clubes, con pasos por la Real Sociedad, FC Barcelona, Manchester City y Real Betis.

Con el ‘Equipo de Todos’, el formado en Colo Colo debutó en el 2004 y tras 20 años sigue defendiendo a Chile. Suma dos mundiales y ganó dos Copas América.

Unos dichos que no hacen más que calentar el Clásico del Pacífico que se viene por Copa América, en cruce a jugarse en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas (19:00 horas).

Entre 1:02.25 a 1:02.52