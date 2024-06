El seleccionador nacional Ricardo Gareca aprovechó este lunes una conferencia de prensa, en la antesala al amistoso del martes 11 de junio con Paraguay, para aclarar rumores sobre una posible salida de La Roja.

El popular diario peruano Líbero puso en tapa el domingo una imagen del DT del ‘Equipo de Todos’ con el siguiente escrito: “¿Gareca deja Chile?”, apuntando a una supuesta crisis económica que atraviesa la ANFP.

“El Tigre podría marcharse a once días del inicio de Copa América”, añadió.

La publicación reaccionó a unos dichos de Juan Cristóbal Guarello, quien a fines de la semana pasada aseveró que en Quilín “hay problemas económicos importantes… no importantes, catastróficos… La cosa está tan complicada que es difícil incluso pagarle a Gareca. Sale 2,8 millones de dólares al año y está complicado. Milad está más solo que Allende en la Moneda. Los clubes no lo apoyan”.

Pese a que el comunicador nunca mencionó que el ‘Tigre’ evaluaba dejar el combinado, la publicación vecina puso en peligro la continuidad del DT de origen argentino en La Roja.

Y el principal protagonista salió a aclarar los ‘dimes y diretes’ generados desde el Rímac. “No estoy enterado. ¿Dónde salió eso? Lo que se publica es algo que no me meto y nunca entro en una polémica con el periodismo, no me interesa eso, ni con colegas o jugadores. No me permitiría esas cosas porque represento a la Federación“, dijo de entrada.

“Tengo contrato con Chile e independientemente los inconvenientes que pueda tener la Federación, que no los tiene porque nos han cumplido, tengo un contrato y lo respetaré hasta las últimas consecuencias tanto deportiva como financieramente”, añadió Gareca.

Para cerrar el asunto, el exseleccionador de Perú aclaró que “el compromiso es absoluto con Chile de mi parte y el comando técnico. Desconozco lo que se genere”.