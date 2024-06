México llega con más dudas que certezas a la Copa América de Estados Unidos 2024 tras perder ante Uruguay y Brasil en los últimos amistosos. A pesar de dar pelea a la \'Verdeamarela\', el combinado dirigido por Jaime Lozano sufrió un contundente 0-4 ante el equipo de Marcelo Bielsa. En medio de las especulaciones sobre posibles rivales en cuartos de final, el periodista Rubén Rodríguez advierte que México no está a la altura de potencias como Argentina, Brasil y Uruguay. Fabián Estay recordó el histórico 7-0 que Chile le propinó a México en la Copa América de 2016, generando tensión ante el ninguneo hacia La Roja.

La selección de México sumó solo derrotas en los últimos aprontes previos para la Copa América de Estados Unidos 2024, específicamente ante Uruguay y Brasil.

El ‘Tri’ sufrió en demasía ante la escuadra que dirige Marcelo Bielsa (0-4) y luego le dio pelea a la ‘Verdeamarela, pero terminó cayendo por 2-3. De esta manera, el combinado que dirige Jaime Lozano llega con más dudas que certezas a la cita en suelo norteamericano.

En Fox Sports México analizaron lo que será el paso de México en Copa América y se aventuraron con un posible rival en cuartos de final. En la fase grupal chocará con Ecuador, Venezuela y Jamaica.

El periodista Rubén Rodríguez aclaró de entrada que “creernos que estamos a la altura de Brasil, Argentina y Uruguay es un gravísimo error”, para luego ningunear al ‘Equipo de Todos’.

“Puedes tener de rival a Perú, Chile o Canadá, que no es lo mismo que enfrentar a Argentina en la siguiente ronda. Perú no está a la altura, Chile menos y de Canadá ni me hables”, agregó.

Ante el ninguneo a La Roja saltó Fabián Estay, que hace de panelista. El otrora volante e ídolo del América no dudó en enrostrar el histórico 7-0 que Chile le propinó a México en la Copa América de 2016.

El exseleccionado nacional le hizo con sus manos el siete, los goles que le hizo Chile en aquella edición Centenario que ganó al vencer en la final a la Argentina de Lionel Messi.

El ninguneo a La Roja y la reacción de Fabián Estay