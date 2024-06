La selección chilena se prepara en Juan Pinto Durán bajo la dirección de Ricardo Gareca para el amistoso contra Paraguay el 11 de junio en el Estadio Nacional, como parte de la preparación para la Copa América de Estados Unidos. Una de las primeras polémicas surgió cuando Gareca no liberó a Felipe Loyola para jugar con Huachipato en un partido crucial de la Copa Libertadores, alegando motivos personales. La decisión fue criticada por Patricio Yáñez, quien cuestionó la autorización de permisos para algunos jugadores como Alexis Sánchez, mientras Loyola no obtuvo la misma consideración. El exmundialista consideró que la acción del técnico fue una falta de criterio y marcó una discrepancia en su trato hacia los jugadores.

En Juan Pinto Durán y ante la atenta mirada del seleccionador nacional, Ricardo Gareca, La Roja se prepara de lleno para lo que será el amistoso del 11 de junio ante Paraguay en el Estadio Nacional.

Un duelo que le servirá al ‘Equipo de Todos’ de preparación para llegar de la mejor forma a la disputa de la Copa América de Estados Unidos, evento donde debuta el 21 de junio ante Perú.

Y en la antesala apareció una de las primeras polémicas que protagoniza el sucesor de Eduardo Berizzo. El ‘Tigre’ le negó el permiso a Felipe Loyola para jugar hoy martes con Huachipato un partido trascendental por Copa Libertadores.

La negativa del DT pasaría por un tema netamente personal. El estratega de origen argentino quiere conocer en profundidad al lateral acerero, más allá de lo futbolístico. Recordar que el jugador se perdió por una lesión la primera gira de Gareca al mando de la selección chilena.

Sin embargo, la decisión de Gareca fue duramente criticada por Patricio Yáñez, exmundialista con La Roja y actual comentarista. Apuntó de entrada al permiso que les dio el técnico a algunos jugadores para llegar más tarde a los entrenamientos, como por ejemplo Alexis Sánchez.

“¿Están jugando, no? Si no lo están haciendo, ¿por qué no llegaron? Encuentro una pasada que le den permiso a jugadores para tomarse vacaciones y no le den permiso a un jugador que hoy tiene un partido tremendamente importante con Huachipato”, indicó en su rol de comentarista en radio Agricultura.

“Considero que es una falta de criterio por parte del técnico. Da autorización para que tengan tres días más de vacaciones y no para un jugador que quiere jugar hoy y que se está jugando el pase a octavos de final. Encuentro que nada que ver”, añadió.

En la misma línea, el otrora delantero cargó contra el ‘Tigre’. “Se equivoca y lo encuentro malo y negativo. Si tú quieres marcar la cancha, márcala con todos y no con Loyola. No le marques la cancha a él, márcasela a Alexis. Se me cae por primera vez Gareca. ¿Por qué no le das la pasada a un jugador que va a jugar un partido y no se va a tirar las… que te conté?”, aseveró.

Loyola, pieza clave en el andamiaje del vigente campeón del fútbol chileno, se unió el lunes 3 de junio a los trabajos de La Roja de cara al amistoso del día 11 ante Paraguay en Ñuñoa.