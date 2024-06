La Copa América en Estados Unidos está a la vuelta de la esquina. El próximo 20 de junio se dará inicio a la 48ª edición de este torneo, la principal competencia futbolística entre las selecciones nacionales de América del Sur y la más antigua del mundo.

El medio argentino Vía Libre se contactó, durante el lanzamiento de su cobertura para el evento en tierras norteamericanas, con el histórico periodista Marcelo ‘Titi’ Fernández, que cuenta con más de 40 años cubriendo a la ‘albiceleste’.

Y el profesional fue consultado sobre cuál puede ser el equipo decepción en la próxima Copa América. Fernández apuntó a La Roja de Ricardo Gareca.

“Yo creo que con Chile pasa algo: tuvieron una generación de futbolistas de 5, 6 o 7 futbolistas de élite, los empezó a preparar el ‘Bichi’ Borghi en un Colo Colo famoso en donde tuvo a Vidal, Alexis Sánchez y varios futbolistas y me parece que esa generación se le fue extinguiendo”, comenzó diciendo.

“Se le fue el arquero (Bravo), Vidal ya está grande, Alexis Sánchez también, fueron desapareciendo… Es cierto que van apareciendo otros pero me parece que no son de la jerarquía de esa generación que lo tuvo a Bielsa en un momento como entrenador, después lo tuvo a Sampaoli”, agregó.

No obstante, ‘Titi’ luego matizó al decir que “me puedo equivocar de medio a medio, pero me da la sensación de que necesita un recambio, como en su momento Argentina necesita un recambio, me parece que Chile también. Hay que ver si nacen futbolistas de categoría como esos que estábamos mencionando recién”.

Respecto al cruce que tendrá el vigente campeón del mundo con Chile, el 25 de junio en Nueva Jersey, el reconocido reportero señaló que “será un partido muy especial: recordemos que los chilenos perdieron contra Argentina en la fase de grupos de la otra Copa América que se jugó en Estados Unidos – la edición 2016-, pero finalmente terminaron levantando el trofeo dorado en la final contra la Argentina, desatando la desazón más absoluta en Messi y sus compañeros, ya que esa era la tercera final consecutiva que perdían en igual de años. Eran otros tiempos, claramente”.

Chile y Argentina integran el Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024, zona que completan Perú y Canadá. El ‘Equipo de Todos’ debuta con la ‘Bicolor’, el 21 de junio en Arlington, y cierra la primera fase con los norteamericanos, el día 29 en Orlando.