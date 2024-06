El volante de Colo Colo, Arturo Vidal, se refirió a su exclusión de La Roja en la última convocatoria de Ricardo Gareca previo a la Copa América 2024. Vidal manifestó su ilusión por regresar al equipo nacional pero respetando la decisión del entrenador. Tras la derrota ante Deportes Copiapó, expresó su disposición a apoyar desde afuera si no es convocado. Con cinco participaciones en la Copa América, Vidal afirmó que irá si es llamado, de lo contrario, respaldará al equipo desde afuera. Chile enfrentará a Paraguay el 11 de junio y se espera la lista final de convocados para el torneo continental.

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, se refirió a su ausencia en La Roja luego de la última convocatoria del técnico Ricardo Gareca.

El ‘Tigre’ no incluyó al exjugador de Flamengo para el último amistoso de Chile antes de la Copa América 2024 y, si bien aun puede sumarlo para el torneo, se ve difícil que el ‘King’ pueda ir a Estados Unidos con el combinado nacional.

En ese escenario, se le consultó al mediocampista albo sobre sus chances de volver al ‘equipo de todos’.

“Escuché que la nómina era solo contra Paraguay. Siempre hay ilusión de estar en la Selección, pero se respeta lo que el DT dijo”, afirmó Arturo Vidal.

“Si me toca ir después a la Copa, feliz. Si no apoyaré de afuera, como siempre lo he hecho, y desearle suerte a los que les toque jugar”, agregó el volante de Colo Colo, luego de la derrota ante Deportes Copiapó.

Para, cerrar, el ‘Rey’ remarcó que “estuve en cinco Copa América y nos fue bastante bien. Si me toca ir ahora bien, si no hay que apoyar de afuera no más”.

Vale mencionar que Chile enfrentará a Paraguay este 11 de junio en el Estadio Nacional y, trascartón, Ricardo Gareca anunciará los convocados a la Copa América 2024.