La Roja, de la mano del argentino Ricardo Gareca como DT, está próxima a iniciar un nuevo desafío en Copa América, un torneo que le sonrió en 2015 y 2016 con sus primeras consagraciones continentales.

El ‘Equipo de Todos’ debutará el próximo 21 de junio en el certamen cuya sede será en Estados Unidos. En la fase grupal se medirá con Argentina, vigente monarca, Perú y Canadá.

Y la historia de la selección chilena no está compuesta solo de triunfos, títulos y otros momentos estrictamente deportivos. No está de más recordar hechos con el firme objetivo que no vuelvan a repetirse: las siempre sorpresivas y condenables indisciplinas.

No han sido pocos los escándalos en que se han visto envuelto futbolistas del combinado nacional. El último de ellos tuvo lugar en la Copa América de Brasil, en la era Lasarte.

Aquí las principales indisciplinas en el ‘Equipo de Todos’, recopilando informaciones de la época.

El peluquero…y algo más

La versión oficial de lo ocurrido en el año 2021 fue que algunos jugadores hicieron ingresar al hotel de concentración a un peluquero, lo que rompió la burbuja sanitaria en plena pandemia de Covid 19, un día antes de enfrentar a Uruguay.

Se descartó que hubiese pasado algo más. Sin embargo, el entrenador Martín Lasarte, tiempo después y ya fuera de La Roja, dio una declaración que dejó entrever que el problema no solo fue por la presencia del estilista.

“Con esta calidad de jugadores. Nunca pensé que a nivel de selección ocurriría. En ese momento hubo una charla dura. Pedir disculpas es fácil, pero hacerlo frente a los compañeros y comprometerse no lo hace cualquiera”, comentó el DT de origen uruguayo.

Incluso, la expareja de Eduardo Vargas fue más allá. “No sé si recuerdas la Copa América y que metían mujeres a la habitación de la selección, salieron fotos de Eduardo con otras chicas… Yo le dije que ya había perdonado una infidelidad, pero no le iba a perdonar una segunda vez”, contó Daniela Colett en un reality.

La escapada de figuras del Chile de Santibáñez

La generación que clasificó al Mundial de España 1982, liderada por figuras como Carlos Caszely, Elías Figueroa y Mario Osbén, generaba gran expectación en la hinchada nacional, comparada con la actual ‘Generación Dorada’.

A pesar de una clasificatoria exitosa e invicta, el director técnico Luis Santibáñez desconfiaba de sus jugadores fuera de la cancha.

En 1980, la Roja sufrió un escándalo en Arica cuando Caszely, Leonel Herrera y Osvaldo Hurtado salieron a disfrutar de las bondades de la noche en la puerta norte del país, aprovechando un viaje relámpago del DT a Antofagasta.

Estos tres jugadores fueron sorprendidos entrando de madrugada a la concentración nacional, recibiendo castigos.

Ante estos hechos, la selección fue concentrada por seis meses en el complejo Juan Pinto Durán para evitar “tentaciones” antes del Mundial, aunque se rumorea que algunos jugadores lograron escapar para reunirse con mujeres en un motel cercano al recinto de Avenida Las Torres.

El episodio de las luces rojas

Es uno de los hechos más recordados. Este fue protagonizado por La Roja Sub 20 que se alistaba para participar en el Mundial de la categoría ‘Argentina 2001’.

Tras una cena grupal, Jaime Valdés -que defendía al Bari italiano-; Rodrigo Millar, Mario Salgado, Hugo Droguett, Roberto Ordenes, Daniel Campos, Sebastián Pardo y Joel Soto, decidieron detenerse en un sauna.

Para su mala fortuna, el local ubicado en la calle Mac Iver 175, departamento 15, fue inspeccionado por Carabineros a las 4:30 de la mañana. Ahí, los efectivos se encontraron con los jóvenes valores del seleccionado y los detuvieron.

A la hora de las explicaciones, el ‘Pajarito’ sorprendió con su relato: “Vimos unas luces rojas, nos detuvimos y se nos acercó una señora que nos metió conversa. Nos metimos al local para no estar afuera. Pasaron unos 15 minutos y llegó Carabineros”.

Finalmente, la fuerza pública apuntó en su informe: “Ingreso a un prostíbulo clausurado que presentaba la ruptura del sello de la Municipalidad de Santiago”. Los pupilos de Héctor Pinto salieron en libertad a las 07:30 horas.

El ‘Cucutazo’

Un polémico episodio marcó el proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de Japón y Corea del Sur 2002: el ‘Cucutazo’ del 2000.

El plantel nacional se alojaba en un hotel de Cúcuta, a la espera del partido contra la selección de Colombia. El primer hecho que hizo saltar las alarmas fue la ausencia de algunos jugadores a una rueda de prensa programada.

Los reporteros no se quedaron quietos e investigaron. Sorpresivamente, encontraron a Claudio Maldonado y Moisés Villarroel, entre otros, conversando animadamente con mujeres en el hotel. Estas imágenes rápidamente fueron difundidas por los medios de comunicación.

Los videos mostraban a mujeres entrando y saliendo del lugar de concentración de La Roja. ‘Bam Bam’, en su rol de capitán, fue el encargado de salir a desmentir las acusaciones, aprovechando la instancia para vetar a la prensa desde aquel momento.

Unas clasificatorias para el olvido. Chile terminó en la décima y última plaza con 12 puntos, siendo incluso superado por Venezuela y Bolivia.

El ‘Dublinazo’

Era la madrugada del 26 de mayo del 2006, en Irlanda, cuando el entrenador de la Roja, Nelson Acosta, escuchó risas femeninas mientras se paseaba por las habitaciones de los jugadores. Esto poco después de la victoria de Chile sobre el local por 1-0 en amistoso.

Tras cartón, el DT de origen uruguayo notó una puerta entre abierta, fue hacía allí y al abrirla se encontró con Mark González y Reinaldo Navia con tres mujeres. El DT rápidamente ordenó que las damas se retiraran del hotel y exigió explicaciones a los dos involucrados.

El nacido en Sudáfrica y el ‘Choro’ se defendieron apuntando que sólo estaban conversando y que ellas habían subido para pedirles unos autógrafos. La versión no convenció a Acosta, quien terminó por marginarlos de los próximos duelos de la gira, ante Costa de Marfil y Suecia, y pidiéndoles su regreso a Chile.

Horas después, el plantel en su totalidad dio una conferencia de prensa, en la cual manifestó su disconformidad con la decisión tomada y expresó su total apoyo a los afectados.

“Fue un mal entendido. Ellas pidieron autógrafos y luego se quedaron conversando. Y lamentablemente en ese momento fue que vinieron los profesores y tomaron el tema a mal… No vinimos de joda… No vamos a ser tan tontos para mandarnos cagadas aquí”, indicó Mark.

El ‘Puertordazo’

Seis jugadores de la selección chilena, entre ellos Jorge Valdivia, se vieron envueltos en un escándalo durante la Copa América del 2007 en Venezuela al protagonizar una fiesta descontrolada en el Hotel Mara Inn, donde se alojaban.

Los futbolistas (Valdivia, Reinaldo Navia, Álvaro Ormeño, Rodrigo Tello, Pablo Contreras y Jorge Vargas), en evidente estado de ebriedad, se vieron envueltos en una guerra de comida, posibles altercados con trabajadores del hotel e incluso acusaciones de agresión sexual a una funcionaria.

Tras la goleada sufrida por Chile ante Brasil y el regreso al país, los jugadores fueron sancionados con 20 partidos de suspensión, aunque Valdivia logró reducir su castigo a 10 partidos.

Este bochornoso episodio marcó uno de los capítulos más vergonzosos en la historia del fútbol chileno y desencadenó la salida del entonces entrenador Nelson Acosta.

Un hecho que precipitó, además, el inicio de la era de Marcelo Bielsa.

Jorge Valdivia reveló detalles del ‘Puertordazo’ 15 años después. “Nosotros habíamos clasificado, si no me equivoco, a la segunda fase de la Copa América en Venezuela. Y la noche en que clasificamos, Nelson Acosta nos da libre. Y con un grupo de jugadores y compañeros, nos pusimos a tomar (alcohol) en las habitaciones“, indicó.

“Decidimos bajar al desayuno, a ese horario, seis y media, siete de la mañana. Desayuno de hotel. Yo siempre he hecho las típicas bromas juveniles que, a mí modo de ver, no hacen tanto daño. Le tiré un jamón a un compañero, le puse mermelada en el cachete a otro… Lo que detonó todo fue que uno de los compañeros, que no fui yo, le dijo a una empleada del hotel ‘¿te han hecho el amor a las 7 de la mañana?‘. Después del comentario, que no diré de quién fue, pero él sabe perfectamente; vino todo lo que vino después, que se nos acusó…”, añadió.

El ‘Bautizazo’

Arturo Vidal, Jorge Valdivia, Gonzalo Jara, Jean Beausejour y Carlos Carmona protagonizaron el recordado ‘Bautizazo’ de noviembre de 2011, un acto de indisciplina durante un bautizo que marcó al fútbol chileno.

Los jugadores llegaron tarde y en estado de ebriedad a la concentración, lo que provocó su desafectación y una suspensión de 10 partidos sin vestir la camiseta de La Roja.

Todo porque los involucrados acudieron durante ese día al bautizo de Agustina Valdivia, hija del ‘Mago’, celebración en la que no midieron hora y cantidad de trago injerido.

“Cuando los cinco jugadores llegaron, pasaron a sus piezas. Los fui a ver a la habitación y no me llevé una grata impresión. Les pedí que se retiraran de la concentración. Sacarlos de esta forma nunca me había ocurrido, es desagradable”, declaró el entrenador Claudio Borghi.

“No sé en qué estado etílico estaban, pero claramente no se veían en buenas condiciones y no se podían ni defender”, añadió.

Tras una polémica conferencia de prensa acusando al entrenador Claudio Borghi, solo Vidal fue indultado.

Este episodio, influenciado por un ambiente de falta de disciplina tras la salida de Marcelo Bielsa, marcó un antes y un después en la historia del fútbol chileno.

Alcohol y choque: el Ferrari de Arturo Vidal

El 16 de junio de 2015, durante la Copa América en Chile, Arturo Vidal protagonizó un accidente con su Ferrari mientras manejaba ebrio tras una noche en un casino, lo que generó tensiones con su entrenador, Jorge Sampaoli.

El ‘Rey’ publicó un video para tranquilizar a sus seguidores y agradecerles por su preocupación. El moderno automóvil de la marca italiana, sin embargo, quedó destrozado y fuera de circulación.

https://www.alairelibre.cl/noticias/deportes/futbol/arturo-vidal/el-accidente-que-marco-la-copa-america-2015-hace-cinco-anos-arturo/2020-06-16/094951.html

A pesar de querer expulsarlo del torneo, Sampaoli no lo logró debido a la intervención del gobierno. Sergio Jadue, entonces presidente de la ANFP, respaldó a Vidal e incluso llamó a altos funcionarios para evitar problemas legales.

Esta situación se hizo evidente años después, cuando Vidal dejó el Flamengo y criticó públicamente a Sampaoli, calificándolo de perdedor y mostrando su descontento con su forma de tratar a los jugadores.

Vidal ofreció disculpas entre lágrimas en una conferencia coordinada previamente y continuó jugando, siendo clave en la conquista de la primera Copa América para Chile.

“En base a la relación, al respaldo que tuvo del grupo, a lo comprometido que estuvo siempre, elegimos contenerlo y no sancionarlo por haber llegado tarde a la concentración. Esa resolución se tomó en diez minutos. Ya lo conocíamos muy bien a Arturo y sabíamos todo lo que había hecho por nosotros… Si le hubiese sucedido a otro jugador, seguramente hubiese actuado distinto”, indicó el casildense en el libro “Mis Latidos, ideas sobre la cultura del juego”.

A pesar del incidente, el choque del Ferrari de Vidal dejó una huella controversial en su carrera y en la historia del balompié nacional.

Otros episodios conocidos y que no generaron tanta repercusión fueron el caso del ‘Tavelli de Providencia’ y el ‘Urracazo’.