El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, tuvo finalmente su ‘cara a cara’ con Gianni Infantino, mandamás de la FIFA, en las últimas horas.

El dirigente nacional viajó hasta Zúrich con la misión de pedir explicaciones a la principal autoridad del balompié mundial, en relación a la baja de Chile como sede para la cita planetaria 2030. Además, en medida de lo posible, buscaría alguna compensación de la entidad rectora.

Sin embargo, los primeros informes emanados del ‘Viejo Continente’ aseguran que la cita no resultó del todo productiva. Más, luego que el propio Infantino se encargara de difundir una imagen junto a Milad en Redes Sociales y no entregara anuncios.

“Le agradecí al presidente de La Roja, Pablo Milad, por su apoyo e interés en los diversos programas de desarrollo de la FIFA, destinados a hacer que nuestro hermoso deporte sea accesible para las niñas y los niños de su país”, escribió Gianni. ¿Del bochorno con Chile? Silencio absoluto.

La pelota a Conmebol y más promesas… pero al fútbol formativo

De la reunión que sostuvieron Milad e Infantino se sabe poco, por ahora. Fue sin prensa ni cámaras de por medio y el único registro fue el ya citado que compartió el europeo.

Ambos directivos compartieron por cerca de dos horas y el momento más importante fue cuando Milad cumplió y reveló la molestia -y sorpresa- chilena por no ser tenido en cuenta. La respuesta de Infantino fue directa: apuntó a Conmebol.

Según información de La Tercera, Infantino reiteró que la entidad sudamericana llegó directamente con la propuesta sin Chile. Entonces, aseguró, nada podía hacer.

Las palabras del presidente de FIFA echan por tierra la explicación que dio por la ausencia chilena el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, en plena conferencia de prensa: “Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, pero no significa que no trabajemos para que esté o para que le encontremos algo de esta talla también. Es una decisión que toma FIFA, no nosotros”, dijo en su momento.

En relación a alguna compensación de parte del ente mundial, Infantino solo se comprometió a apoyar el desarrollo del fútbol formativo chileno, sin ofrecer un torneo en específico al país.

De esta manera, el sueño de Milad y compañía de ser anfitrión de un ‘mega evento’ futbolístico deberá seguir esperando. Mientras, queda esperar a cómo reaccionará con Conmebol. Por ahora, Chile lo pierde casi todo.