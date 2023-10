Luego de que Chile quedara marginado de la fiesta que será el Mundial 2030, las repercusiones por el duro golpe de FIFA y Conmebol al fútbol nacional no se detienen.

Y es que ahora, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, viajó hasta Suiza para reunirse con Gianni Infantino, mandamás del ente rector del fútbol mundial.

Así lo revela La Tercera, donde aseguran que Milad exigió una cita con la testera de FIFA para exigir explicaciones por el desprecio a Chile de cara a la organización del certamen planetario.

“La cabeza del fútbol mundial aceptó la solicitud y lo recibirá durante las próximas horas en Zúrich. La idea de la ANFP es que Chile pueda ser compensado de alguna manera”, indicaron desde el matutino.

¿Qué compensación podría recibir nuestro país? La idea de la ANFP es que, a modo de consuelo, nuestro país pueda organizar en el futuro un evento mayor de la FIFA, como un Mundial Sub 20 o una Copa América, por ejemplo.

Sin embargo, el as bajo la manga de Pablo Milad podría no tener mucho sustento. El último Mundial Sub 20 se jugó en Argentina, y corresponde que las próximas ediciones se organicen en otras confederaciones.

Mientras, hace solo 8 años se disputó la última Copa América en Chile y otros países también tienen en carpeta recibir el torneo continental.

Primera compensación a Chile por el Mundial 2030

Pero mientras deportivamente la ANFP espera algún gesto de parte de la FIFA, el Gobierno de nuestro país ha recibido la primera compensación.

Y es que de acuerdo a El Mercurio, al Estado se le devolvieron cerca de 170 millones de pesos desde la Corporación Juntos 2030, donde Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay se agruparon para la postulación conjunto al Mundial.

Se trata de una devolución monetaria por la inversión que se hizo para ser parte de la candidatura, aunque está muy lejos del total pagado hasta ahora.

Según el citado medio, “el Ministerio del Deporte incluyó en el Presupuesto 2024 una glosa de $471 millones para promover la candidatura, la que se suma a otros $466.024.000 destinados para este fin entre 2020 y 2023″.

De hecho, “el pasado 23 de agosto de 2023, el Mindep transfirió $146 millones a la Corporación Juntos 2030”.