Faltaba la confirmación. Chile recibió un duro revés al confirmarse su ausencia, al menos, como sede de los partidos inaugurales del Mundial 2030.

A falta de la confirmación de que la cita deportiva se jugará en España, Portugal y Marruecos, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que Uruguay, Argentina y Paraguay, albergarán los primeros duelos de la Copa Mundial en sus respectivos países.

Por lo mismo, llama la atención la exclusión de Chile, tema sobre el que el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol se refirió en conferencia de prensa.

“Originalmente eran dos países, Uruguay y Argentina. Después se amplió el mundial de 32 a 48 (equipos) y en ese contexto, se agregó la propuesta de Paraguay y más tarde se unió Chile“, dijo Domínguez para contextualizar la decisión.

En concreto, la ausencia de Chile en el Mundial de Fútbol de 2030 se justifica, “por decisión de la FIFA”.

“Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, pero no significa que no trabajemos para que esté o para que le encontremos algo de esta talla también. Es una decisión que toma FIFA, no nosotros”, apuntó la máxima autoridad del balompié sudamericano.